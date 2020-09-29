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Пора утепляться! Где приобрести отопительное оборудование по выгодным ценам?

Новости компаний
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«Алтайэнергосбыт» предлагает сэкономить 20% на приобретении отопительного оборудования торговых марок «Сангай», «Zota», «Теплотех» и комплектующих к ним (байпасы, циркуляционные насосы) в АО «Алтайэнергосбыт». Уникальное предложение действует до конца октября!

Установка отопительного оборудования – один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева дома в любое время года.

По отношению к другим отопительным приборам электрокотлы имеют ряд преимуществ:

  • Высокая эффективность (КПД современных модификаций составляет 96-98%) - в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия;
  • Удобство монтажа - котёл можно установить в любом месте дома, так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход, ни вентиляция, он компактных размеров и эстетично выглядит внешне;
  • Простота конструкции - не вызывает никаких затруднений при запуске или в процессе работы, к тому же, бесшумны и не требуют особого ухода;
  • Экологичность - такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания;
  • Пожаробезопасность - благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня, приборы безопасны и не способны взорваться.

Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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