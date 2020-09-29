Пора утепляться! Где приобрести отопительное оборудование по выгодным ценам?

Новости компаний 29.09.2020 9:00 1412

«Алтайэнергосбыт» предлагает сэкономить 20% на приобретении отопительного оборудования торговых марок «Сангай», «Zota», «Теплотех» и комплектующих к ним (байпасы, циркуляционные насосы) в АО «Алтайэнергосбыт». Уникальное предложение действует до конца октября!

Установка отопительного оборудования – один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева дома в любое время года.

По отношению к другим отопительным приборам электрокотлы имеют ряд преимуществ:

Высокая эффективность (КПД современных модификаций составляет 96-98%) - в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия;

Удобство монтажа - котёл можно установить в любом месте дома, так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход, ни вентиляция, он компактных размеров и эстетично выглядит внешне;

Простота конструкции - не вызывает никаких затруднений при запуске или в процессе работы, к тому же, бесшумны и не требуют особого ухода;

Экологичность - такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания;

Пожаробезопасность - благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня, приборы безопасны и не способны взорваться.

Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.