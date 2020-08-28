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Чем закончилась засуха в Алтайском крае

Новости
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На антикоррупционную экспертизу 28 сентября поступил проект отмены в Алтайском крае режима ЧС, введённого в связи с аномальной засухой. Экспертиза продлится до 2 октября.

Региональный Минсельхоз сообщил, что хозяйствам, пострадавшим от засухи, перечислено 286 млн рублей. Но только животноводческим. 28 августа курирующий сельское хозяйство вице-губернатор Александр Лукьянов оценивал прямые убытки хозяйств от засухи в пределах 687 миллионов рублей. По его словам, пострадавшим планировалось выделить 300 млн рублей по государственной программе развития сельского хозяйства.

Также 23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству изыскать резервы на поддержку развития сельских территорий.
Алтайские аграрии получат 300 млн рублей на преодоление последствий засухи

Алтайские аграрии получат 300 млн рублей на преодоление последствий засухи

Новости

По предварительным данным, материальный ущерб по прямым понесенным затратам оценивается в пределах 687 миллионов рублей

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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