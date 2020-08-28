Чем закончилась засуха в Алтайском крае

На антикоррупционную экспертизу 28 сентября поступил проект отмены в Алтайском крае режима ЧС, введённого в связи с аномальной засухой. Экспертиза продлится до 2 октября.
Региональный Минсельхоз сообщил, что хозяйствам, пострадавшим от засухи, перечислено 286 млн рублей. Но только животноводческим. 28 августа курирующий сельское хозяйство вице-губернатор Александр Лукьянов оценивал прямые убытки хозяйств от засухи в пределах 687 миллионов рублей. По его словам, пострадавшим планировалось выделить 300 млн рублей по государственной программе развития сельского хозяйства.
По предварительным данным, материальный ущерб по прямым понесенным затратам оценивается в пределах 687 миллионов рублей