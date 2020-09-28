Алтайский губернатор госпитализирован с пневмонией

Новости 28.09.2020 14:05 2074

В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, передаёт официальный Telegram-канал регионального правительства.

Сообщается, что в настоящее время тест на коронавирус у главы региона отрицательный.

Всего два дня тому назад начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев сообщал, что губернатор чувствует себя нормально, лечится дома и постоянно взаимодействует с чиновниками по телефону.

Виктор Томенко заболел 22 сентября. После этого появилась информация о десятке заразившихся депутатов краевого парламента.

UPD: В краевом правительстве сообщили, что обязанности руководителя на момент болезни Томенко исполняет зампред кабмина, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.