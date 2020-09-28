Алтайский губернатор госпитализирован с пневмонией

В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, передаёт официальный Telegram-канал регионального правительства.
Сообщается, что в настоящее время тест на коронавирус у главы региона отрицательный.
Всего два дня тому назад начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев сообщал, что губернатор чувствует себя нормально, лечится дома и постоянно взаимодействует с чиновниками по телефону.
UPD: В краевом правительстве сообщили, что обязанности руководителя на момент болезни Томенко исполняет зампред кабмина, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.
Заседание было перенесено, а потом и вовсе аннулировано из-за коронавируса
Уважаемый г-н Томенко. Пишу вам как налогоплательщик со следующим вопросом. Почему правительство Алтайского Края в среднем получает по 300.000 рублей в месяц, при этом официальная средняя заработная плата в 11 раз меньше? Вам известно такое понятие, как KPI? Ваши зарплаты формируются за счет налогов в том, числе и моих, я вот не хочу что бы вы столько получали, при этом ваши достижения оставляют желать лучшего. Почему у министра Перфильева зарплата почти 7 миллионов рублей, у нас какие-то выдающиеся успехи в спорте есть ? Хотелось бы заявить по поводу коррупции в Минздраве Алтайского Края при строительстве ФАПов. В частности, с. Кочки Родинского района. С какой стати каркасный дом стал 8,5 миллионов рублей, когда цена у конкурентов не более 2 млн. рублей https://intekostroi.ru/ спрашивается, на что потрачено еще 6,5 миллионов. Я не верю, что оборудование, забор и клочок асфальта стоит 6,5 млн. рублей