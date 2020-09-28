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Вынужден приступить. Умяров согласился исполнять обязанности главы Каменского района

Новости
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Заместитель главы администрации Каменского района Сергей Умяров согласился-таки стать и.о. руководителя муниципалитета. Сообщение об этом размещено на офсайте района. При этом он продолжает настаивать, что местные депутаты назначили его незаконно.

«Я по-прежнему считаю, что проведенная процедура опросного голосования не соответствует утвержденному депутатами регламенту районного Собрания депутатов, и что депутатам следует проводить голосование именно по вопросам, предложенным администрацией района. Но в целях недопущения срыва отопительного сезона вынужден приступить к исполнению полномочий до 10 октября 2020 года», - сказал сам Умяров.

Буря в стакане. В Каменском районе снова путаница с назначением и.о. главы

Буря в стакане. В Каменском районе снова путаница с назначением и.о. главы

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Он сообщил также, что уже подписал постановление о начале отопительного сезона с 30 сентября 2020 года. Теплосети и сельские котельные готовы к запуску тепла, запас угля сформирован. Собственно, это была одна главных проблем – право подписывать этот документ имеет только глава района или исполняющий обязанности главы.

Евгения Гордиенко, которая проработала в статусе и.о. целый год (после того, как суд отстранил от должности Федора Найдена) ушла в отпуск. Но «постоянно находится на связи, курирует работу администрации во всех сферах».

Как ранее сообщал «Политсибру», крайний срок работы Гордиенко в статусе и.о. заканчивался 19 сентября. После этого администрация направила депутатам районного собрания ходатайство о проведении опросного голосования по возложению на нее этих обязанностей. До момента, когда в районе не будет избран новый глава района.

Но часть депутатов (уже не в первый раз) выступила против Гордиенко и проголосовала за Умярова, которого даже и в списке не был. И большинством выбрали именно этого заместителя. Хотя знали, что Сергей Умяров заявлял, что не хотел бы работать в статусе и.о.

Официально его полномочия истекают 10 октября. Но очень сомнительно, что в районе успеют к этому времени провести все процедуры по конкурсу по определению главы.

Кстати, Умярова в числе 12 кандидатов нет. Зато есть Гордиенко, депутат барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, депутат каменского райсобрания Иван Панченко, бывший заместитель главы Каменского района Борис Кайзер, бывший заместитель главы Камня-на-Оби Валерий Юдкин.

Впрочем, по данным источников «Политсиру», после выхода Гордиенко в отпуск уйдет Умяров. И депутатам, которым снова придется продлевать полномочия и.о. после 10 октября, уже не из кого будет выбирать. Назначить временным главой могут только заместителя. А их в районе всего два.

Минус один. На следующий этап конкурса по определению главы Каменского района перешло 12 кандидатов

Минус один. На следующий этап конкурса по определению главы Каменского района перешло 12 кандидатов

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Главу будут выбирать не ранее, чем через месяц

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Автор: Александра Черданцева

Фото: kamenrai.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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