Вынужден приступить. Умяров согласился исполнять обязанности главы Каменского района

Новости 28.09.2020 13:32 1257

Заместитель главы администрации Каменского района Сергей Умяров согласился-таки стать и.о. руководителя муниципалитета. Сообщение об этом размещено на офсайте района. При этом он продолжает настаивать, что местные депутаты назначили его незаконно.

«Я по-прежнему считаю, что проведенная процедура опросного голосования не соответствует утвержденному депутатами регламенту районного Собрания депутатов, и что депутатам следует проводить голосование именно по вопросам, предложенным администрацией района. Но в целях недопущения срыва отопительного сезона вынужден приступить к исполнению полномочий до 10 октября 2020 года», - сказал сам Умяров.

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Он сообщил также, что уже подписал постановление о начале отопительного сезона с 30 сентября 2020 года. Теплосети и сельские котельные готовы к запуску тепла, запас угля сформирован. Собственно, это была одна главных проблем – право подписывать этот документ имеет только глава района или исполняющий обязанности главы.

Евгения Гордиенко, которая проработала в статусе и.о. целый год (после того, как суд отстранил от должности Федора Найдена) ушла в отпуск. Но «постоянно находится на связи, курирует работу администрации во всех сферах».

Как ранее сообщал «Политсибру», крайний срок работы Гордиенко в статусе и.о. заканчивался 19 сентября. После этого администрация направила депутатам районного собрания ходатайство о проведении опросного голосования по возложению на нее этих обязанностей. До момента, когда в районе не будет избран новый глава района.

Но часть депутатов (уже не в первый раз) выступила против Гордиенко и проголосовала за Умярова, которого даже и в списке не был. И большинством выбрали именно этого заместителя. Хотя знали, что Сергей Умяров заявлял, что не хотел бы работать в статусе и.о.

Официально его полномочия истекают 10 октября. Но очень сомнительно, что в районе успеют к этому времени провести все процедуры по конкурсу по определению главы.

Кстати, Умярова в числе 12 кандидатов нет. Зато есть Гордиенко, депутат барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, депутат каменского райсобрания Иван Панченко, бывший заместитель главы Каменского района Борис Кайзер, бывший заместитель главы Камня-на-Оби Валерий Юдкин.

Впрочем, по данным источников «Политсиру», после выхода Гордиенко в отпуск уйдет Умяров. И депутатам, которым снова придется продлевать полномочия и.о. после 10 октября, уже не из кого будет выбирать. Назначить временным главой могут только заместителя. А их в районе всего два.