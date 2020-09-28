Какие технологии помогут Алтайскому краю в борьбе с коронавирусом?

Новости компаний 28.09.2020 16:20 1418

В Алтайском крае цифры коронавирусной статистики вновь поползли вверх. Врачи отмечают необходимость неукоснительного использования средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции и самоизоляции. На помощь человечеству приходят современные технологи, которые уже больше полугода помогают бороться с вирусом и предотвращать его распространение. Разбираемся вместе с экспертами МТС, как инновации помогали бороться с пандемией и какие технологии уже внедрены в инфраструктуру российских городов.

Тепловизоры на страже: коронавирус не пройдет

Тепловизор может выявить человека с повышенной температурой тела практически точно. Несмотря на то, что диагностическое оборудование выявляет только повышенную температуру и не диагностирует заболевание, его использование помогает сузить круг поиска потенциально больных людей в потоке. Тепловизионный модуль позволяет менее чем за секунду бесконтактным методом с высокой точностью определить наличие повышенной температуры тела человека в зоне наблюдения. В этом случае изображение выводится на экран оператора и сопровождается сигналом тревоги. Именно простота использования и получение быстрого результата сделали это решение столь популярными.

Диагностическое оборудование сегодня востребовано на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах нашей страны, а также на стратегически важных предприятиях. Тепловизоры способны измерять температуру до десяти сотрудников в секунду, делать это с расстояния до девяти метров и точностью до 0,1 градуса. Все что нужно — это спокойно пройти мимо устройства. Когда температура в норме, аппаратура не отреагирует. При превышении температуры в 37 С и выше — подается звуковой сигнал. Сотрудник охраны в этом случае предложит повторно пройти пункт проверки и, в случае подтверждения, отправит человека к медику.

Видеоаналитика помогает бороться с распространением инфекций, предупреждает в опасных ситуациях

Сейчас во всем мире растет спрос на камеры видеонаблюдения. По данным исследовательской компании BIS Research, к 2023 году рынок составит около $75 млрд с ежегодным приростом в 16%. Но уже сегодня умное видеонаблюдение меняет жизнь людей, предприятий и городов: камеры научились распознавать лица и объекты, анализировать изображение, оповещать о нетипичных ситуациях.

К примеру, МТС предлагает облачную платформу для интеллектуальной обработки видеопотока. Система автоматически распознает опасное поведение людей: быстрое движение или бег, образование толпы, проникновение в запрещенные места. Решение идентифицирует факты безбилетного, безпропускного или парного прохода. В рамках видеоаналитики можно сделать камеру с датчиком. Она будет сигнализировать о том, что нужно убрать снег, либо убрать мусор с территории, либо машина загородила важный проезд для скорой помощи или для полиции и т.д.

Телемедицина экономит время работников и расходы предприятий

Сегодня «мобильное здравоохранение» или mHealth — один из самых перспективных и развивающихся рынков мира. В ситуации, когда из дома выходить не рекомендуется, а появление лишний раз в больнице чревато заражением, консультации с врачами онлайн стали очень востребованы.

В Алтайском крае создан амбулаторный центр мониторинга пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи общаются с пациентами, получающими лечение дома дистанционно, ежедневно при помощи телекоммуникационных технологий они определяют состояние пациента. Необходимость изменения тактики лечения или госпитализации. Также врач может зафиксировать факт нарушения мер самоизоляции (пациент не вышел на связь) и сообщить об этом в органы внутренних дел. Кстати, это не первый случай в регионе дистанционного мониторинга пациентов.

С прошлого года в двух медучреждениях работает программа по дистанционному мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией. Она работает на базе двух поликлиник и требует специальных аппаратов. В то же время МТС запустил приложение «МТС 120/80», которое позволит медикам и близким больного наблюдать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая программа обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что очень важно в условиях пандемии коронавируса.

В ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что экономика России в прошлом году потеряла 223 миллиарда рублей из-за больничных.

«Для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье. Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд рублей», — сказала она. Оплата компаниями пропуска работы без оформления больничного также оборачивается для бизнеса существенными потерями.

По данным компании МТС, где телемедицинские сервисы были включены в ДМС в 2018 году, за счет своевременной консультации с профильным специалистом в 2018 году в московском офисе удалось сократить на 24,5% количество очных обращений к врачу в рабочее время, на 18,1% продолжительность больничных, на 1111,2 часа время отсутствия сотрудников на рабочем месте из-за визитов в клинику. Как следствие, снизились расходы работодателя на оплату больничных листов.