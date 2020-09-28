«Мы не железные». Сотрудник скорой помощи из Барнаула рассказала, почему едет на вызов 6 часов

Новости 28.09.2020 13:50 1675

Обращение из инстаграм барнаульского сотрудника скорой медицинской помощи Анастасии Колмаковой опубликовал «Инцидент Барнаул». Девушка рассказала. Почему скорая едет к некоторым пациентам 6,5 часов.

«Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том что у вас температура и направление с поликлиники с пневмонией (чаще под огромным вопросом), а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, что медики действительно ехали к вам более 6 часов?! Конечно же это так! Мы просто любим кататься по всему городу! И сделаем всё, но именно вот на вашу «температуру» поедем через 6,5 часов (это был сарказм, если что)», - написала она.

Медик пояснила, что вызов «висел» у диспетчера 03 все эти часы, к которому бригада не имеет никакого отношения. Происходило это потому, что такой вызов было просто некому отдать, так как все бригады заняты, ведь «есть еще всякие «травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения» и пр.», которые отдают бригадам буквально сразу после поступления. Только после этого освободившимся бригадам «отдают» температуру.

«Ехала я к вам минут 7 от силы, не больше. Приехала. А вы мне с порога «милости-приятности» на повышенных тонах, с матами «на закуску»

Она также напомнила, что неотложную помощь должна оказывать не служба скорой помощи, а поликлиники.

«И я не жалуюсь. Я люблю свою работу. Особенно когда ты понимаешь, что людям действительно нужна твоя помощь. Я просто пытаюсь донести до людей, то что мы не железные. И мы не можем разорваться на всех одновременно. Будьте понимающими», - написала на своей странице Анастасия Колмакова.

Напомним, барнаульцы жаловались на огромные очереди в поликлиниках и очереди на КТ. Ждать приема приходится в коридорах. Минздрав пояснил. что ситуация возникла из-за чрезмерных нагрузок.