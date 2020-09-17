Сырная косичка в 23 метра. В Алтайском крае установили новый кулинарный рекорд

Новости 28.09.2020 12:55 454

Студенты Международного колледжа сыроделия сплели гигантскую сырную косичку, установив новый региональный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Косичка длиной в 23,1 метра и весом в 24,2 килограмма была изготовлена на четыре часка. Ее сделали в форме надписи "80 лет" в честь юбилея профессионального технического образования.

Предыдущая самая большая косичка попала в "Книгу рекордов России". В 2007 году работники Салаирского маслосырзавода на Международном фестивале "Праздник сыра" создали сырное изделие длиной 16,61 метра, весом 17,3 килограмма.