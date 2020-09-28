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Перевалило за 200. В Алтайском крае растет количество тяжелобольных с коронавирусом

Новости
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Два смертельных случая, 89 инфицированных, 200 тяжелобольных и 69 подключенных к аппаратам ИВЛ. Такие данные на 29 сентября приводит оперативный штаб.

С учетом новых 89 случаев в крае всего было инфицировано 13 635 человек. В данный момент на лечение проходит 1022 человека. При этом продолжает расти количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 200 и 69 соответственно.

За минувшие сутки выздоровел 31 пациент. А умерло – двое, и оба от коронавирусной инфекции.

Среди новых заболевших:

  • 53 жителя Барнаула,
  • по четыре человека заболели в Заринске, Рубцовске, Первомайском районе,
  • по три – в Новоалтайске и Целинном районе,
  • по два -  в Благовещенском, Заринском, Павловском, Рубцовском районах,
  • и по одному - в Алейске, Зональном, Ключевском, Крутихинском, Немецком национальном, Панкрушихинском, Советском, Солонешенском, Усть-Калманском, Шипуновском районах.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 476837 человек. За прошедшие сутки – 1570.

Количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к 200

Количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к 200

Новости

Оперштаб Алтайского края опубликовал свежие данные

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

око

"Такие данные на 29 сентября приводит оперативный штаб" новости из будущего?

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