Перевалило за 200. В Алтайском крае растет количество тяжелобольных с коронавирусом

Два смертельных случая, 89 инфицированных, 200 тяжелобольных и 69 подключенных к аппаратам ИВЛ. Такие данные на 29 сентября приводит оперативный штаб.
С учетом новых 89 случаев в крае всего было инфицировано 13 635 человек. В данный момент на лечение проходит 1022 человека. При этом продолжает расти количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 200 и 69 соответственно.
За минувшие сутки выздоровел 31 пациент. А умерло – двое, и оба от коронавирусной инфекции.
Среди новых заболевших:
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 476837 человек. За прошедшие сутки – 1570.
Оперштаб Алтайского края опубликовал свежие данные
"Такие данные на 29 сентября приводит оперативный штаб" новости из будущего?