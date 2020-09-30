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Энергетики в прямом эфире ответят на вопросы о платежах за тепло и горячую воду

Новости компаний
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29 сентября в 12:00 в официальном аккаунте Сибирской генерирующей компании пройдет прямой эфир. Представители сбытового подразделения обсудят вопросы, связанные с платежами за тепловую энергию и горячую воду: как, где, сколько, зачем платить.

На вопросы сибиряков будет отвечать руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании Константин Бородин. Это подразделение отвечает в СГК за общение с потребителями, клиентские сервисы и сбор платежей. Константин Бородин ответит на самые частые вопросы жителей, связанные с коммунальными платежами и клиентскими сервисами:

  • О суммах в платежках
  • О льготах и субсидиях
  • О перерасчетах
  • О приборах учета
  • О прямых договорах
  • О сервисах для потребителей

Присоединившись к трансляции, вы сможете задать свои вопросы в комментариях во время прямого эфира.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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