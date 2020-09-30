Энергетики в прямом эфире ответят на вопросы о платежах за тепло и горячую воду

29 сентября в 12:00 в официальном аккаунте Сибирской генерирующей компании пройдет прямой эфир. Представители сбытового подразделения обсудят вопросы, связанные с платежами за тепловую энергию и горячую воду: как, где, сколько, зачем платить.
На вопросы сибиряков будет отвечать руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании Константин Бородин. Это подразделение отвечает в СГК за общение с потребителями, клиентские сервисы и сбор платежей. Константин Бородин ответит на самые частые вопросы жителей, связанные с коммунальными платежами и клиентскими сервисами:
Присоединившись к трансляции, вы сможете задать свои вопросы в комментариях во время прямого эфира.