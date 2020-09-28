Несколько членов ХК «Динамо-Алтай» заразились коронавирусом. Команда ушла на карантин

Новости 28.09.2020 11:07 1312

Игроки хоккейного клуба «Динамо-Алтай» заболели коронавирусной инфекцией. Вся команда была отправлена на самоизоляцию. Об этом «Политсибру» сообщил источник в спортивных кругах.

Тестирование было проведено после возвращения с игр в Саратове. Но официального подтверждения в пресс-службе ХК получить не удалось. Там лишь сообщили, что информация будет опубликована на сайте клуба. Между тем, директор клуба Руслан Чайкин сообщил «Толку», что положительные результаты получены у 14 человек. Это не только игроки, но и представители тренерского состава и администрации клуба.

«Ближайшие домашние матчи с курганским «Юниором» не состояться. Еще до того, как мы узнали, что в нашей команде коронавирус, ковид нашли у игроков «Юниора». Еще в субботу мне позвонили и сказали, что они к нам не приедут», – цитирует Руслана Чайкина издание.

25-летний вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» погиб в ДТП Новости 28.09.2020 10:13

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в ДТП погиб 25-летний вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. Он был пассажиром «Лэнд Ровера», водитель которого не справился с управлением и врезался в бордюр и стойку. По нашим данным (в самом ХК эту тему комментировать не стали), за рулем был еще один вратарь команды Данил Тимченко.

По данным на 27 сентября в регионе ковид был обнаружен более чем у 13,5 тысяч человек. За минувшие сутки заразилось 87 человек. И в последнее время число инфицированных снова стало расти. Кроме того, в регионе отмечается сезонный рост ОРВИ. Случаев гриппа, по крайней мере по данным на 21 сентября, зарегистрировано не было.