Алтайский край стал самым здоровым регионом Сибири в 2019 году

Алтайский край занял первое место в Сибирском федеральном округе (СФО) по приверженности населения здоровому образу жизни в рейтинге за 2019 год, опубликованном «РИА Новости».
Рейтинг регионов СФО выглядит так:
При составлении рейтинга учитывались: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на вредном или опасном производстве.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, за 2019 год выросла в России на 3,2% и достигла 43%. В Сибири самым спортивным регионом стала Тыва, вошедшая в тройку лидеров по РФ. Здесь физкультурой и спортом занимается более 50% населения (50,1%). Выше этот показатель лишь в Дагестане (50,2%) и Краснодарском крае (52,5%).
Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев ранее сообщал «Политсибру», что для увеличения в крае доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, на спортивную инфраструктуру ежегодно направляется порядка 500 млн рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, эта доля должна к 2030 году достигнуть 70%. В Алтайском крае этого намерены добиться, улучшая спортивную среду. В частности, будет продолжено создание малых спортплощадок, обновление сельских спортивных школ и реконструкция стадионов.
Ежегодно на спортивную инфраструктуру краевые власти направляют порядка 500 млн рублей