Алтайский край стал самым здоровым регионом Сибири в 2019 году

Новости 28.09.2020 10:40 1325

Алтайский край занял первое место в Сибирском федеральном округе (СФО) по приверженности населения здоровому образу жизни в рейтинге за 2019 год, опубликованном «РИА Новости».

Рейтинг регионов СФО выглядит так:

Алтайский край – 36 место по РФ; Новосибирская область – 45 место по РФ; Омская область – 46 место по РФ; Республика Алтай – 50 место по РФ; Республика Тыва – 56 место по РФ; Томская область – 59 место по РФ; Красноярский край – 61 место по РФ; Иркутская область – 67 место по РФ; Кемеровская область – 72 место по РФ; Республика Хакасия – 80 место по РФ.

При составлении рейтинга учитывались: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на вредном или опасном производстве.

Что касается вредных привычек, то потребление алкоголя в целом по стране осталось неизменным, зато снизилось потребление табака – за десять лет курильщиков в России стало на 17 млн меньше. По итогам 2019 года в 48 регионах России снизились также расходы на табачные изделия.

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, за 2019 год выросла в России на 3,2% и достигла 43%. В Сибири самым спортивным регионом стала Тыва, вошедшая в тройку лидеров по РФ. Здесь физкультурой и спортом занимается более 50% населения (50,1%). Выше этот показатель лишь в Дагестане (50,2%) и Краснодарском крае (52,5%).

Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев ранее сообщал «Политсибру», что для увеличения в крае доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, на спортивную инфраструктуру ежегодно направляется порядка 500 млн рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, эта доля должна к 2030 году достигнуть 70%. В Алтайском крае этого намерены добиться, улучшая спортивную среду. В частности, будет продолжено создание малых спортплощадок, обновление сельских спортивных школ и реконструкция стадионов.