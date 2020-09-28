25-летний вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» погиб в ДТП

Новости 28.09.2020 10:13 1343

Вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Барнауле в ночь в субботы на воскресенье. Об этом сообщили в пресс-центре клуба.

«В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов», - уточнили в ХК.

По данным алтайского главка МВД, авария произошла 27 сентября в 00:14 на улице Аванесова, в районе дома № 152.

«Водитель - мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюр и стойку). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Лэнд Ровер», ему оказана медицинская помощь. Пассажир данного автомобиля, мужчина 1995 года рождения, скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным «Политсибру», за рулем был еще один член команды, вратарь Данил Тимченко. В ХК этот вопрос комментировать не стали.

Вадим Орехов родился в Новосибирске, играл в командах «Сибирские Снайперы», «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин).

«За «Динамо-Алтай» Вадим провёл четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58 процентов бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора», - рассказали про погибшего вратаря в «Динамо-Алтай» и выразили соболезнования его родным и близким.

Соболезнования выразил и министр спорта Алексей Перфильев. Он призвал СМИ и жителей воздержаться от критических комментариев по поводу этой ситуации, но добавил, что «алкоголь и гонки на дорогах вещи несовместимые и недопустимые».

Хоронить молодого спортсмена будут в Новосибирске во вторник.

За последнее время в регионе произошло несколько ДТП со смертельным исходом. 20 сентября водитель Toyota RAV4 на скорости в 120-150 км/ч врезался в стоящий КамАЗ дорожной службы. Погиб он, его супруга и двое детей. Известно, что мужчина был пьян. 26 сентября на проспекте Космонавтов в Барнауле насмерть сбили женщину-пешехода. А 25 сентября водитель грузовика с цистерной сбил двух пожилых пешеходов.