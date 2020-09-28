Политическая хроника недели: Томенко и АКЗС ушли на больничный, Каменский район снова обезглавлен, а экс-чиновница Минздрава не получила срок

Новости 28.09.2020 9:10 3563

Губернатор и несколько депутатов Алтайского Заксобрания пополнили ковидную статистику. На прошлой неделе Виктор Томенко сообщил, что у него подтвердился коронавирус, а в АКЗС отменили очередную сессию из-за угрозы заражения. В Каменском районе снова зашли в управленческий тупик. А главным удивлением недели можно считать приговор бывшей чиновнице Минздрава – за крупную взятку она получила только штраф.

Губернатор и депутаты ушли в онлайн

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает работать в удаленном режиме. На прошлой неделе стало известно, что глава региона заболел коронавирусом. Томенко лечится дома, чувствует себя нормально, сообщается, что он постоянно выходит на связь с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

Также стало известно о положительных тестах на Covid – 19 у нескольких депутатов Алтайского Заксобрания. Сессия, запланированная на 24 сентября, была отменена. Как уточнили в пресс-службе парламента, по ключевым вопросам, решение которых отложить нельзя, депутаты проголосуют опросным методом. В их числе и утверждение полномочий трех новых парламентариев, которых выбрали 13 сентября. Ожидается, что очередное заседание пройдет 1 октября в дистанционном режиме.

Экс-чиновница Минздрава осталась на свободе

Бывшую замглавы Минздрава Алтайского края Елену Кравец приговорили к штрафу в размере 4,5 млн рублей. Обвинение просило семь лет колонии и штраф в размере 45 млн рублей, однако суд решил иначе.

Кравец обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. В своем последнем слове Кравец просила не назначать ей реальный срок, указывая на досудебное соглашение, результаты которого «известны в СМИ». Очевидно, речь идет о недавнем задержании бывшего вице-губернатора Ирины Долговой.

Министр ушел в отставку

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин досрочно покинул свой пост. Сообщается, чиновник сам принял решение уйти. С 21 сентября и.о. министра стала его заместитель, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Беребердина.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чиновники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края пойдут под суд за превышение должностных полномочий. Речь идет о бывшем начальнике управления лесами Владимире Черных и его подчиненном из Белокурихинского лесничества.

Каменский район снова в управленческом тупике

Каменский район снова остался без главы. 20 сентября истек срок полномочий назначенной и.ою Евгении Гордиенко. На очередном голосовании депутаты не поддержали ее кандидатуру и проголосовали за другого зама Сергея Умярова. Вскоре в райсобрание поступил письменный ответ от Умярова, в котором тот отказался исполнять обязанности главы. «Он никак не мотивировал свой отказ. Просто «не хочу» и все», - прокомментировал «Банкфаксу» председатель райсобрания Виктор Кашицин.

Депутаты считают, что отказ Умярова неправомочен, они уже обратились в прокуратуру по этому вопросу. Таким образом, руководить районом опять некому.

25 сентября должно было пройти заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для участия в конкурсе на пост главы района. Но и оно не состоялось. Сроки проведения конкурса снова сдвигаются.

Алтайский депутат вошел в список Forbes

Депутат Алтайского Заксобрания, единоросс Сергей Бенслер вошел в топ самых крупных землевладельцев среди российских госслужащих по версии Forbes, заняв четвертое место в рейтинге с площадью 175,5 квадратных километров. Бенслер - глава агропромышленной компании «Колос».

Возглавил этот список гендиректор авиакомпании «Ямал», депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России» Василий Крюк, с общей площадью задекларированных земельных участков в 372 кв. км.

Депутату Кондратьеву продлили арест

Советский районный суд Новосибирска продлил заключение под стражей депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева на два месяца, сообщает «Амител» со ссылкой на пресс-службу суда.

Теперь срок ареста истекает 23 ноября 2020 года, то есть через четыре месяца с момента задержания. Напомним, депутата обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Ясевич станет вице-губернатором Камчатки

Бывший замначальника департамента внутренней политики Алтайского края, политтехнолог Павел Ясевич может стать вице-губернатором в Камчатском крае. Глава региона Владимир Солодов направит его кандидатуру на согласование в местный парламент.

Ясевич будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления.

Павел Ясевич долгое время работал в департаменте внутренней политики администрации Алтайского края, был главным политтехнологом на выборах губернатора Алтайского края в 2014 году, когда победу с высоким результатом одержал Александр Карлин. В 2016 году он вернулся в Приморье, был руководителем «Приморского центра социологии», затем занял кресло директора департамента внутренней политики краевой администрации.

Выборы в ГД уже близко

Уроженец Рубцовска и экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков планирует избираться в нижнюю палату парламента. Об этом политик рассказал.

Как рассказал Рыжков YouTube-каналу «Неполитолог», он планирует сохранить альянс с партией «Яблоко» и выдвигаться с ней вместе. Список, округ будут определены ближе к выборам.

Политик уже баллотировался в Госдуму по одномандатному округу № 39 в Алтайском крае. Но тогда ему удалось занять только пятое место.

На трассах в Алтайском крае появился баннер с фотографией Павла Грудинина, директора «Совхоза имени Ленина».