Количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к 200

Новости 27.09.2020 14:42 162

По данным опештаба, в Алтайском крае выявлено 87 новых случаев коронавируса. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 45, Бийск – 13, Заринск – 7, Новоалтайск, Петропавловский район – по 3 заболевших, Рубцовск, Бийский, Каменский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Заринский, ЗАТО Сибирский, Калманский, Красногорский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего в крае зарегистрировано 13 546 случаев коронавируса, уже выздоровело 12 110 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1035 человек, из них в госпиталях находятся 959 пациентов, амбулаторно лечение получают 76 пациентов.

В 5379 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, у 3849 заболевших - ОРВИ, у 4318 – внебольничная пневмония. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 195 и 77 соответственно.

Всего выздоровело 12 110 человек, из них за прошедшие сутки – 53 пациента.

За весь период скончалось 470 человек, за прошедшие сутки – 4 пациента, от COVID-19 – 3, иные причины смерти – 1 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 194 человека, по иным причинам смерти – 272 человека; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 27 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3204 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 56026 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 475267 человек. За прошедшие сутки – 3297 .