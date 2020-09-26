7 смертей, 152 тяжелых пациента. Коронавирус в Алтайском крае вновь набирает обороты

Новости 26.09.2020 11:27 1485

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции. Большая часть инфицированных находится в Барнауле – 65 человек. В Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Новоалтайске – 2, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовском, Топчихинском, Усть-Калманском, Целинном районе – по 1.

Всего в крае зарегистрировано 13 459 случаев коронавируса. Уже выздоровело 12 057 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 936 человек, из них в госпиталях находятся 930 пациентов, амбулаторно лечение получают 6 пациентов.

В 5363 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение (+40 человек за сутки), в 3812 случаях коронавирус протекает в форме ОРВИ (+10 человек за сутки), в 4284 случаях инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии (+ 31 человек за сутки). Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 152 и 52 соответственно.

За минувшие сутки скончалось 7 пациентов: от COVID-19 – 4, иные причины привели к смерти 3 человек. За весь период скончалось 466 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 191 человек, по иным причинам смерти – 271 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 26 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2854 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 55 798 человек.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 471970 человека. За прошедшие сутки – 5366 .