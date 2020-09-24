Барнаульские эсеры выступили против повышения цен на проезд в транспорте

Новости 25.09.2020 17:22 781

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Александр Обидин и Оксана Молодых выступили против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба партии..

А вырасти они должны на три рубля за билет за наличный расчет: с 23 до 26 рублей в автобусах, трамваях и троллейбусах, с 25 до 28 рублей в маршрутных такси. И 1-1,5 рубля повысится проезд для тех, кто пользуется электронными картами и кошельком. Такое решение накануне принял Координационный совет по ценообразованию.

«Повышение, на наш взгляд, слишком большое. В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком. Общественный транспорт – не та сфера, которая должна быть полностью коммерческой. Администрация города должна нести и социальную ответственность», – заявил Обидин. Он тоже входит в тот совет, но, судя по всему, голосовал против.

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Кстати, до сих пор в мэрии Барнаула не сообщали, когда именно будут введены новые тарифы. А вот по данным СР, это случится 1 ноября 2020 года.

По словам Александра Обидина, если раньше студенческий проездной 550 рублей на месяц без ограничений по числу поездок, то теперь будет стоит 600 рублей и только на 50 поездок.

В сентябре только туда и обратно к месту учебы необходимо совершить 52 поездки. А кому-то нужно и в течение дня переезжать в другие корпуса, да даже просто ездить по своим делам.

«Как быть в таком случае? Покупать два проездных? Доплачивать наличными?», – возмущается эсер.

Глава фракции СР в БГД Оксана Молодых добавляет, что предлагаемые параметры повышения тарифов значительно выше инфляции.

«Например, по маршрутным такси – 12%, по автобусам, трамваям и троллейбусам – 13%. Пенсионный проездной на более чем 22% увеличился. Для них эти расходы составят серьезную долю от пенсионных доходов», - сказала она.

Депутат считает, что власти должны думать сначала о людях, а затем уже о перевозчиках-бизнесменах.