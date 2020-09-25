Секты, ГМО, и мультфильмы на алтайском – вокруг чего вращалась жизнь Сибири с 19 по 25 сентября

Новости 25.09.2020 18:05 2098

Неделя 19-25 сентября в Сибири выдалась богатой на события: губернаторы заболевали и выздоравливали от коронавируса, чиновники шли в отставки и под аресты. В Приангарье появился экологический совет под патронажем известной противницы ГМО, а в Красноярском крае под стражу взято руководство «Общины Виссариона» вместе с самим «Виссарионом». Об этом и многом другом читайте в еженедельной политической сводке по Сибири от «Политсибру».

Алтайский край

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. С 22 сентября он перешёл на «удалёнку». Заразилось также 10 депутатов краевого парламента, контактировавших с главой региона на праздновании Дня города в Барнауле. Из-за этого сентябрьскую сессию АКЗС отменили.

Ещё одной важной новостью стала отставка главы алтайского Минприроды Владимира Попрядухина. Озвучивались предположения, что это может оказаться связано с недавним арестом бывшего замминистра и начальника управления лесами Владимира Черных.

Республика Тыва

Глава Тывы Шолбан Кара-оол, напротив, вылечился от коронавируса, причём, уже во второй раз. Вернувшись из московского госпиталя в республику, он собрал аппаратное совещание, на котором, в частности, предложил разделить должности главы региона и председателя правительства. Шолбан Кара-оол предложил назначить главой правительства Тывы мэра Кызыла Карима Сагаан-оола.

Новосибирская область

Правительство новосибирской области тоже не избежало кадровых перестановок – губернатор Андрей Травников уволил своего заместителя Вячеслава Ярманова. Он курировал сельское хозяйство и министерство природы региона. Теперь Ярманов возглавит совет депутатов Маслянинского района (на последних выборах в совет он возглавил тергруппу "Единой России"). Информацию о кадровых перестановка пока в правительстве не подтверждают, но в системе нет данных о том, что он отказался от мандата.

Кемеровская область

На Кузбассе же в отставку потребовали отправить самого губернатора области – Сергея Цивилёва. С такой инициативой выступили автобусные перевозчики Новокузнецка. Они уже несколько месяцев протестуют против грядущей транспортной реформы. В отставку также требуют отправить мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Республика Алтай

Первый мультфильм на национальном языке намерена снять ГТРК «Горный Алтай». Замдиректора ГТРК Эркемей Бештинов рассказал, что сказка снимается по заказу министерства образования и науки региона в рамках программы развития и сохранения алтайского языка. На его производство выделено около 300 тысяч рублей.

Иркутская область

При комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ создан экологический совет Иркутской области. Комиссию возглавляет известная противница ГМО Елена Шаройкина, возглавляющая Общенациональную ассоциацию генетической безопасности. На первом заседании был утвержден состав и положение экологического совета. Председателем экологического совета был избран председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт», почетный химик Российской Федерации Виктор Круглов.

По словам Шаройкиной, подобные советы планируется создавать во всех регионах страны.

Красноярский край

В Красноярском крае 21 сентября арестовано руководство «Церкви последнего завета», иначе именуемой «Общиной Виссариона». По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. Видео задержания:

Димитрий Маслодудов. Кроме того, 19 сентября под стражу заключён бывший министр лесного хозяйства региона

Республика Хакасия

В Хакасии бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств признан виновным в разглашении государственной тайны и получении крупной взятки. «Оборотень в погонах» получил восемь лет колонии. Также суд лишил его звания подполковника полиции.

Взятка была выплачена в биткоинах, в переводе на рубли её сумма составила 52 тысячи рублей. Взяткодателем оказался интернет-магазин, торгующий наркотиками, который взамен получал информацию об оперативно-розыскных мероприятиях и инструкции по избежанию арестов.

Омская область

Губернатор Омской области Александр Бурков 24 сентября выступил с ежегодным посланием перед депутатами регионального парламента. Он отчитался о рекордном росте инвестиций в основной капитал и объявил о намерении увеличить их более чем на треть по сравнению с уровнем 2018 года.

Несколькими днями ранее бывший глава региона – 80-летний Леонид Полежаев – был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Томская область

Особенностью нового состава томской гордумы стало отсутствие очевидных групп профессиональных лоббистов, сообщает «РИА Томск». По словам издания, в предыдущем созыве массово присутствовали лоббисты строителей, коммунальщиков и ректоратов. В новом составе нет ни одного гендиректора влиятельных компаний, зато есть сразу четверо официальных безработных.

Средний возраст депутатов нового созыва снизился с 48 до 39 лет. «Политсибру» ранее писал, что в Законодательной думе Томской области работает самый пожилой депутат России в возрасте 93 лет.