Секты, ГМО, и мультфильмы на алтайском – вокруг чего вращалась жизнь Сибири с 19 по 25 сентября

Неделя 19-25 сентября в Сибири выдалась богатой на события: губернаторы заболевали и выздоравливали от коронавируса, чиновники шли в отставки и под аресты. В Приангарье появился экологический совет под патронажем известной противницы ГМО, а в Красноярском крае под стражу взято руководство «Общины Виссариона» вместе с самим «Виссарионом». Об этом и многом другом читайте в еженедельной политической сводке по Сибири от «Политсибру».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. С 22 сентября он перешёл на «удалёнку». Заразилось также 10 депутатов краевого парламента, контактировавших с главой региона на праздновании Дня города в Барнауле. Из-за этого сентябрьскую сессию АКЗС отменили.
Ещё одной важной новостью стала отставка главы алтайского Минприроды Владимира Попрядухина. Озвучивались предположения, что это может оказаться связано с недавним арестом бывшего замминистра и начальника управления лесами Владимира Черных.
Глава Тывы Шолбан Кара-оол, напротив, вылечился от коронавируса, причём, уже во второй раз. Вернувшись из московского госпиталя в республику, он собрал аппаратное совещание, на котором, в частности, предложил разделить должности главы региона и председателя правительства. Шолбан Кара-оол предложил назначить главой правительства Тывы мэра Кызыла Карима Сагаан-оола.
Правительство новосибирской области тоже не избежало кадровых перестановок – губернатор Андрей Травников уволил своего заместителя Вячеслава Ярманова. Он курировал сельское хозяйство и министерство природы региона. Теперь Ярманов возглавит совет депутатов Маслянинского района (на последних выборах в совет он возглавил тергруппу "Единой России"). Информацию о кадровых перестановка пока в правительстве не подтверждают, но в системе нет данных о том, что он отказался от мандата.
На Кузбассе же в отставку потребовали отправить самого губернатора области – Сергея Цивилёва. С такой инициативой выступили автобусные перевозчики Новокузнецка. Они уже несколько месяцев протестуют против грядущей транспортной реформы. В отставку также требуют отправить мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Первый мультфильм на национальном языке намерена снять ГТРК «Горный Алтай». Замдиректора ГТРК Эркемей Бештинов рассказал, что сказка снимается по заказу министерства образования и науки региона в рамках программы развития и сохранения алтайского языка. На его производство выделено около 300 тысяч рублей.
При комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ создан экологический совет Иркутской области. Комиссию возглавляет известная противница ГМО Елена Шаройкина, возглавляющая Общенациональную ассоциацию генетической безопасности. На первом заседании был утвержден состав и положение экологического совета. Председателем экологического совета был избран председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт», почетный химик Российской Федерации Виктор Круглов.
В Красноярском крае 21 сентября арестовано руководство «Церкви последнего завета», иначе именуемой «Общиной Виссариона». По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. Видео задержания:
В Хакасии бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств признан виновным в разглашении государственной тайны и получении крупной взятки. «Оборотень в погонах» получил восемь лет колонии. Также суд лишил его звания подполковника полиции.
Взятка была выплачена в биткоинах, в переводе на рубли её сумма составила 52 тысячи рублей. Взяткодателем оказался интернет-магазин, торгующий наркотиками, который взамен получал информацию об оперативно-розыскных мероприятиях и инструкции по избежанию арестов.
Губернатор Омской области Александр Бурков 24 сентября выступил с ежегодным посланием перед депутатами регионального парламента. Он отчитался о рекордном росте инвестиций в основной капитал и объявил о намерении увеличить их более чем на треть по сравнению с уровнем 2018 года.
Несколькими днями ранее бывший глава региона – 80-летний Леонид Полежаев – был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Особенностью нового состава томской гордумы стало отсутствие очевидных групп профессиональных лоббистов, сообщает «РИА Томск». По словам издания, в предыдущем созыве массово присутствовали лоббисты строителей, коммунальщиков и ректоратов. В новом составе нет ни одного гендиректора влиятельных компаний, зато есть сразу четверо официальных безработных.
Средний возраст депутатов нового созыва снизился с 48 до 39 лет. «Политсибру» ранее писал, что в Законодательной думе Томской области работает самый пожилой депутат России в возрасте 93 лет.
Европарламент ввёл санкции против политиков половины регионов Сибирского федерального округа, Приангарье обрело нового губернатора, а Тыва медленно, но верно зарастает лесом