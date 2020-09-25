Обсуждал ряд рабочих вопросов. Глава информационного департамента края рассказал, как лечится от коронавируса алтайский губернатор

Новости 25.09.2020 17:00 1037

О самочувствии заболевшего коронавирусом губернатора Виктора Томенко рассказал 25 сентября начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.

«Самочувствие Виктора Петровича нормальное. Он проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Постоянно по телефону общается с руководителями органов государственной власти. Сегодня обсуждал с ним ряд рабочих вопросов», - рассказал он журналистам.

Напомним, о том, что Виктор Томенко заболел коронавирусом стало известно 22 сентября. На следующий день губернатор на своей страничке в Инстаграм рассказал, почему ему сделали тест на коронавирус. Аналогичные тесты провели чиновникам, контактировавшим с Томенко. Позже стало известно, что у спикера алтайский парламентариев тест показал отрицательный результат. А вот несколько депутатов все же оказались больны.