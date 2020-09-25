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Обсуждал ряд рабочих вопросов. Глава информационного департамента края рассказал, как лечится от коронавируса алтайский губернатор

Новости
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О самочувствии заболевшего коронавирусом губернатора Виктора Томенко рассказал  25  сентября начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.

«Самочувствие Виктора Петровича нормальное. Он проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Постоянно по телефону общается с руководителями органов государственной власти. Сегодня обсуждал с ним ряд рабочих вопросов», - рассказал он журналистам.

Напомним, о том, что  Виктор Томенко заболел коронавирусом стало известно  22 сентября. На следующий день губернатор на своей страничке в Инстаграм рассказал, почему ему сделали тест на коронавирус. Аналогичные тесты провели чиновникам, контактировавшим с Томенко. Позже стало известно, что у спикера алтайский парламентариев тест показал отрицательный результат. А вот несколько депутатов все же оказались больны.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Официальный сайт Алтайского края

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