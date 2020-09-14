Три новых депутата АКЗС вступят в полномочия заочно. Но корочки получат не сразу

Новости 25.09.2020 16:13 814

Утром в четверг, 24 сентября, в краевом парламенте должно было официального появиться три новых депутата. Но сначала из-за переноса, а потом и вовсе отмены заседания, полномочия новоизбранных Максима Кочева, Артема Шамкова и Григория Бахтина будут признавать через опросное голосование.

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В пресс-службе краевого парламента «Политсибру» уточнили, что действующим депутатам АКЗС направлены опросные листы, один из вопросов - признание полномочий новых коллег. Ориентировочно 1 октября выйдет официальное постановление и они смогут приступить к работе.

А вот когда депутатам вручат корочки - пока не известно. Это будет на ближайшем заседании парламента, дата которого не определена.

Напомним, Максим Кочев набрал на одномандатном округе № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) 56,97% голосов. Артем Шамков на округе № 26 (Октябрьский района Барнаула) - 57,21%. Григорий Бахтин на округе № 31 (приобская часть Бийска) - 55,66% голосов. Все трое - бизнесмены и на выборы пошли от партии «Единая Россия».