Россельхозбанк нашел нового инвестора для Республики Алтай

Новости компаний 25.09.2020 16:50 341

В конце сентября АО «Россельхозбанк» переуступил права задолженности ООО «Био Технологии», расположенному в селе Карлушка Майминского района Республики Алтай, в пользу одного из предприятий, входящего в состав крупнейшего агрохолдинга страны ГК «Юг Руси».

Компания «БиоТехнологии» была создана в 2012 году для создания масштабного производства по выпуску ценного компонента кормов растительного происхождения для животноводства и птицеводства с повышенным содержанием протеина из масличных культур. Республика Алтай была выбрана в качестве пилотного региона для реализации проекта. Производство мощностью 6300 тонн высококачественного белкового концентрата в год введено в эксплуатацию в конце 2014 года. Однако, ООО «Био Технологии» так и не смогло выйти на запланированные производственные мощности, что привело к финансовым трудностям по обслуживанию долга. Вследствие чего, в 2018 году задолженность предприятия была признана Банком проблемной, и начата процедура банкротства.

В течении двух лет АО «Россельхозбанк» проводил серьезную работу по поиску нового инвестора для урегулирования проблемной задолженности ООО «Био Технологии», результатом которой стало подписание договора уступки прав (требований) имеющейся задолженности.

«Новый инвестор планирует возобновить работу предприятия уже в 2021 году, что в свою очередь обеспечит восстановление более 100 рабочих мест для жителей Республики Алтай. Сейчас уже ведутся строительно-монтажные работы по замене кровельного покрытия на предприятии ООО «Био Технологии» и пробные восстановительные запуски оборудования. АО «Россельхозбанк» является одним из основных Банков кредитно-финансовой системы страны и заинтересован в улучшении инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Надеемся, что восстановление работы производственного предприятия только улучшит экономические и социальные показатели в регионе. Мы видим одной из своих задач содействие предприятиям в улучшении экономических показателей, сохранению и наращиванию производственных мощностей», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

«Реализация в регионе крупных инвестпроектов - это всегда хороший сигнал для других компаний о том, что в Республике Алтай можно делать бизнес в такой сложной, но очень эффективной сфере, как сельское хозяйство. Мы стремимся не только развивать наши местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, ведь российский агропромышленный комплекс стабильно растет год от года. Он является одним из локомотивов развития отечественной экономики. И если Россельхозбанку удалось привлечь в Республику крупный, международного уровня агрохолдинг, то это стоит только приветствовать», – считает министр сельского хозяйства Республики Алтай Андрей Цыгулев.