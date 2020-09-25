К отоплению в Барнауле подключились две трети жилых домов

Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября. За первые три дня к отоплению подключены 1860 жилых домов из числа потребителей Сибирской генерирующей компании. Специалисты теплосетевого подразделения продолжают работу по наладке гидравлических режимов в городе.
Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель.
По данным на утро 25 сентября, кроме 1860 многоквартирных домов, к отоплению в полном объеме уже подключились:
Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме, подают тепло в соответствии с температурным графиком, который согласован и утвержден администрацией города. Он предполагает, что чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и, следовательно, батарей в квартире.
Напоминаем, дом по желанию жителей может подключиться к теплоснабжению и позже официального старта отопительного сезона. Для этого нужно:
При повышении температуры наружного воздуха управляющая компания — по решению жителей и при наличии технической возможности — может приостановить подачу тепла в конкретный дом. Алгоритм такой же, как и с запуском отопления.