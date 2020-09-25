К отоплению в Барнауле подключились две трети жилых домов

Новости 25.09.2020 15:40 395

Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября. За первые три дня к отоплению подключены 1860 жилых домов из числа потребителей Сибирской генерирующей компании. Специалисты теплосетевого подразделения продолжают работу по наладке гидравлических режимов в городе.

Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель.

По данным на утро 25 сентября, кроме 1860 многоквартирных домов, к отоплению в полном объеме уже подключились:

91 школа,

185 детских садов,

36 учреждений дополнительного образования,

74 медицинских учреждения.

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме, подают тепло в соответствии с температурным графиком, который согласован и утвержден администрацией города. Он предполагает, что чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и, следовательно, батарей в квартире.

Напоминаем, дом по желанию жителей может подключиться к теплоснабжению и позже официального старта отопительного сезона. Для этого нужно:

принять общее решение на собрании дома, установить срок подачи тепла;

сообщить о своем решении в управляющую компанию (УК);

после этого УК сообщает точную дату подачи тепла в теплосетевое подразделение СГК.

При повышении температуры наружного воздуха управляющая компания — по решению жителей и при наличии технической возможности — может приостановить подачу тепла в конкретный дом. Алгоритм такой же, как и с запуском отопления.