Мэрия Барнаула согласовала митинг КПРФ против цифровой образовательной среды в школах

Новости 25.09.2020 14:58 79

Алтайские коммунисты проведут митинг, посвященный предстоящему внедрению цифровой образовательной среды в школах. Акция состоится в воскресенье, 27 сентября, в сквере на Титова, сообщили в КПРФ. Разрешение администрации города на публичное мероприятие получено.

«Мы выступаем категорически против внедрения экспериментального проекта Цифровой образовательной среды (ЦОС) и так называемого дистанционного обучения в образовательных организациях края, как недопустимых с педагогической, медицинской и правовой точек зрения», - сказано в проекте резолюции.

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Заверения чиновников, что все это не заменит очное обучение, коммунисты называют очередными обещаниями.

И намерены потребовать на митинге установить запрет на применение дистанционки вместо классической очной формы обучения, отменить в регионе эксперимент по внедрению ЦОС. А также провести перерасчет оплаты обучения в ссузах и вузах за время дистанционного обучения, продолжить оснащение образовательных организаций современными материально-техническими средствами.