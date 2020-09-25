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Мэрия Барнаула согласовала митинг КПРФ против цифровой образовательной среды в школах

Новости
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Алтайские коммунисты проведут митинг, посвященный предстоящему внедрению цифровой образовательной среды в школах. Акция состоится в воскресенье, 27 сентября, в сквере на Титова, сообщили в КПРФ. Разрешение администрации города на публичное мероприятие получено.  

«Мы выступаем категорически против внедрения экспериментального проекта Цифровой образовательной среды (ЦОС) и так называемого дистанционного обучения в образовательных организациях края, как недопустимых с педагогической, медицинской и правовой точек зрения», - сказано в проекте резолюции.

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Заверения чиновников, что все это не заменит очное обучение, коммунисты называют очередными обещаниями.

И намерены потребовать на митинге установить запрет на применение дистанционки вместо классической очной формы обучения, отменить в регионе эксперимент по внедрению ЦОС. А также провести перерасчет оплаты обучения в ссузах и вузах за время дистанционного обучения, продолжить оснащение образовательных организаций современными материально-техническими средствами.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: facebook.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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