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Прокуратура рассказала, зачем люди должны приходить на «определенные должности»

Новости
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Прокуратура Центрального района Барнаула распространила видеоклип о коррупции. Как уточнили в структуре, в нем собраны самые основные моменты большого интервью в прямом эфире, которое  прошло в Алтайском крае 10 сентября.  

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Прокуратуры Алтайского края Маргарита Мельник  обратилась  к студентам,  которые еще только мечтают занять со временем «определенные должности».

«Когда человек приходит на должность государственной либо муниципальной службы, он  приходит  прежде всего служить обществу государству и гражданам – простым обычным людям.  И пытаться извлечь для себя  или своих близких какую-то выгоду  или получить какой-то имущественный интерес или материальные преимущества от данной должности никоим образом нельзя рассчитывать. Как только  у конкретного должностного лица появится такое стремление, оно должно понимать. что рано или поздно его незаконные действия […] приведут на скамью подсудимых,» - заявила она.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Прокуратуры Алтайского края Денис Петрик  также рассказал об ответственности взяткодателя.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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