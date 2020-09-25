Прокуратура рассказала, зачем люди должны приходить на «определенные должности»

Новости 25.09.2020 15:20 73

Прокуратура Центрального района Барнаула распространила видеоклип о коррупции. Как уточнили в структуре, в нем собраны самые основные моменты большого интервью в прямом эфире, которое прошло в Алтайском крае 10 сентября.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Прокуратуры Алтайского края Маргарита Мельник обратилась к студентам, которые еще только мечтают занять со временем «определенные должности».

«Когда человек приходит на должность государственной либо муниципальной службы, он приходит прежде всего служить обществу государству и гражданам – простым обычным людям. И пытаться извлечь для себя или своих близких какую-то выгоду или получить какой-то имущественный интерес или материальные преимущества от данной должности никоим образом нельзя рассчитывать. Как только у конкретного должностного лица появится такое стремление, оно должно понимать. что рано или поздно его незаконные действия […] приведут на скамью подсудимых,» - заявила она.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Прокуратуры Алтайского края Денис Петрик также рассказал об ответственности взяткодателя.