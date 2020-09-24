Пришлось брать кредиты. Почему в Барнауле повысили плату за проезд на общественный транспорт

Новости 25.09.2020 14:11 147

23 рубля за проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе, 25 рублей - за проезд в маршрутке. Такие тарифы действуют в Барнауле с января 2019 года. Но из-за неоднократных обращений перевозчиков они были пересмотрены. После принятия соответствующего постановления базовые тарифы увеличатся на три рубля, а для владельцев электронных карт и кошельков стоимость проезда вырастет всего на 1-1,5 рублей.

Почему власти пошли на увеличение?

Такое решение в Барнауле давно не принимает только один человек. В городе работает Координационный совет по ценообразованию, куда входят руководители комитетов администрации, депутаты гордумы, представители бизнеса, общественных организаций, профсоюзов.

Вопрос о росте цен на проезд рассмотрели на заседании совета 24 сентября. И увеличение согласовали, взвесив все за и против.

С одной стороны, конечно, власти заинтересованы в том, чтобы жители тратили на проезд меньше денег.

Но с другой стороны, никуда не денешься от сложившейся экономической ситуации. Инфляция, рост цен на топливо и расходные материалы, тарифов на электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги, которыми пользуются транспортные предприятия. Это традиционная история.

Да только в этом году ситуацию еще больше усугубила пандемия коронавируса.

«Этот год выходит не очень хорошим из-за пандемии. У нас было серьезное падение пассажиропотока - до 70%. Соответственно, и выручка упала. Были моменты, когда не хватало даже на покупку дизельного топлива. Так продолжалось до конца лета», - рассказал генеральный директор ООО «Евробус-Плюс» Роман Арапов.

В Барнауле согласовали новые тарифы на проезд в общественном транспорте Новости 24.09.2020 15:05

Это автопредприятие обслуживает четыре маршрута: №35, №53, №17 (частично), №119 (садоводческий маршрут). И, несмотря на простой, нужно было платить заработную плату, обслуживать транспорт.

Чтобы выжить пришлось брать кредиты на возобновление деятельности. И их нужно будет отдавать. Напомним, пассажироперевозки были включены в список наиболее пострадавших отраслей.

«Благодаря росту тарифов мы надеемся сохранить наше положение. И хотя бы какое-то время нормально работать. Сейчас мы рассматриваем вопрос повышения заработной платы сотрудникам. Это очень актуально сейчас, ведь у нас большой дефицит водителей и кондукторов, мы пытаемся их сохранить. Работает и в целом над улучшением условий труда», - добавил Роман Арапов.

В МУП «Горэлектротранс» (это все троллейбусные и трамвайные маршруты города) решение о повышение зарплаты уже принято.

«С 1 октября у всех сотрудников МУП она вырастет на 7%», - сообщил директор предприятия Николай Петряшин

По его словам, пересмотр тарифов позволит и наконец вернуться к ремонту подвижного состава. Проблема тут не только в расходных материалах и остальных затратах (стоимость одного обновления вагона 6 млн рублей), но и банально в том, что некому работать. На муниципальном предприятии острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Опять же из-за уровня оплаты. Здесь такие специалисты получают по 20 тысяч рублей, а в других подобных организациях - 40 и выше.

МУП «Горэлектротранс» тоже было вынуждено брать кредит на 184 млн рублей, чтобы сохранить коллектив.

Какой будет цена на проезд

При наличном расчете цена билета в автобусе, троллейбусе и трамвае составит 26 рублей, в маршрутках - 28 рублей. Такие тарифы были приняты после экономической экспертизы.

По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула Павла Есипенко, владельцы электронных карт будут платить всего 21 рубль за поездку, электронных кошельков - 22,5 рубля. То есть для тех, кто пользуется современными способами расчета, проезд подорожает всего на 1-1,5 рубля.

«Кроме этого, сохранены введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей», - сообщил Есипенко.

А еще по просьбе бизнеса будет введен новый тариф «Курьерский». Хотя купить такое проездной смогут все желающие.

Напомним, что не так давно тариф на общественный транспорт был увеличен в Бийске (22 рубля), Рубцовске (24 рубля), Алейске (26 рублей). В Красноярске проезд за наличный расчет стоит 26 рублей, в Новосибирске – 24 рублей, в Томске – от 22 до 25 рублей, в Омске – 30 рублей.

Новые тарифы в общественном транспорте Барнаула: