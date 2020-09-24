Все-таки отменили. Сентябрьской сессии парламента Алтайского края не будет совсем

Новости 25.09.2020 13:54 210

Заксобрание Алтайского края не будет собираться на сессию в сентябре. Ни очно, как изначально планировалось, ни даже дистанционно. Такое решение было принято в стенах парламента в пятницу, 25 сентября. Официальное постановление об отмене сессии подписано только что, уточнили «Политсибру» в пресс-службе АКЗС.

«Большая часть вопросов (бюджет, наделение полномочиями новых депутатов, голосование за награждение почетной грамотой, некоторые изменения краевых законов в соответствии с федеральными - прим.ред.) будет перенесена в формат опросного голосования. Какая-то часть перейдет на следующее заседание», - добавили в парламенте.

Отмененная из-за коронавируса Томенко сессия АКЗС перенесена на 1 октября. Но это не точно Новости 24.09.2020 10:28

Как ранее сообщал «Политсибру», первая с марта 2020 года очная сессия должна была пройти 24 сентября. Но во вторник, 22 сентября, стало известно, что губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом. Состояние здоровья позволяет ему работать, но только из дома.

За пару дней до этого он принимал участие в дне города Барнаула, где контактировал, в том числе и с депутатами АКЗС.

Из-за этого очное заседание сначала было предварительно перенесено на 1 октября (сессия должна была снова пройти в дистанционном формате), а в парламенте провели массовое тестирование. Официально в АКЗС сообщили лишь, что спикер Александр Романенко получил отрицательный результат теста на ковид. Но из разных источников известно, что несколько депутатов и членов аппарата получили положительные тесты.

И вот теперь стало известно, что не будет даже дистанционной сессии. Следующее заседание должно состояться в последний четверг октября - 29 числа. Но не исключено, что в октябре будет и внеплановое заседание для решения безотлагательных вопросов. И, судя по всему, ни то, ни другое заседания не будут очными.