Эксперты рассказали об основных трендах рынка недвижимости в Алтайском крае

Новости 25.09.2020 12:40 246

24 сентября в Барнауле состоялся круглый стол с участием представителей Росреестра, а также риэлторского сектора и застройщиков. Темой обсуждения стала ситуация с недвижимостью в Алтайском крае.

Как рассказала замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова, с начала 2020 года количество поступающих заявлений сократилось примерно на 15%, но это только если говорить о «бумажных» заявлениях. Что касается документов, подаваемых в электронном виде, то их количество практически не изменилось. Таким образом, доля виртуальных заявлений в общем документообороте выросла. Количество договоров долевого участия снизилось на 3%. Вместе с тем, почти на 3% выросло количество обращений за регистрацией ипотеки. Это обусловлено действием программ господдержки (льготная ипотека под 6,5%) и сельской ипотеки под 3%. 1650 сделок проведено по ипотеке с господдержкой и 356 – по сельской.

Член общественного совета при региональном управлении Росреестра Марина Ракина сообщила, что в настоящее время наблюдается взрывной рост спроса – практически на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По её словам, это отложенный спрос.

«Сейчас за первичным рынком подтягивается вторичный, хотя раньше было наоборот <…> Каждый новый квартал продаётся дороже, чем предыдущий. В некоторых сегментах – например, однокомнатных квартир – спрос уже превышает предложение. В точечной застройке таких уже не найти», – рассказала Ракина.

Она добавила, что по её мнению, инерция спроса продержится до конца года, даже если программа льготной ипотеки будет свёрнута. Что касается сезонности колебаний рынка, то она сейчас не играет важной роли. Раньше рынок в крае зависел от урожая и «раскачивался» к осени. Однако, сегодня такого нет.

Замдиректора СК «Алгоритм» Владимир Чернышев отметил, что цены на жильё в дальнейшем будут расти из-за перехода на проектное финансирование. Нагрузка на потребителя возрастёт, поскольку в стоимость квартиры будет включаться плата банку за сопровождение кредита.