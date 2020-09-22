Буря в стакане. В Каменском районе снова путаница с назначением и.о. главы

Новости 25.09.2020 12:14 320

Депутаты Каменского районного Собрания провели-таки опросное голосование для назначения исполняющего обязанности главы района. Но за единственную кандидатуру Евгении Гордиенко проголосовало меньшинство, большинство же пожелали видеть на этом посту Сергея Умярова. Вот только его не было в списке для голосования и он уже отказался от этих полномочий, сообщает источник «Политсибру».

Замглавы Гордиенко была в статусе и.о. до 19 сентября включительно. Администрация района направила в адрес райсобрания письмо с просьбой продлить ее полномочия. Это было необходимо, потому что нового главу выберут по конкурсу только в октябре (если не позже).

Глава райсобрания Виктор Кашицин пояснил «Политсибру», что часть депутатов никак не соглашаясь с возложением обязанностей на Гордиенко (эта история с согласованием-несогласованием длится в районе уже год), потребовала дать им альтернативный выбор. Решением собрания включили в список две кандидатуры: Евгении Гордиенко и другого замглавы Сергея Умярова.

И большинство голосов (9 из 17) было именно в пользу Умярова. Гордиенко получила только 7 «за».

«Депутаты так проголосовали и это законно. Решением от 24 сентября Сергей Умяров наделен полномочиями до 10 октября», - уточнил Кашицин.

Он добавил, что получил предписание от прокуратуры, которая требовала решить вопрос как можно скорее, чтобы район не оставался без руководителя. Который нужен, кроме всего прочего, чтобы подписать постановление о начале отопительного сезона.

Вот только решение депутатов вызывает вопросы. Умяров, и депутатам это известно, изначально не соглашался работать и.о. На следующий день после голосования, 25 сентября, он написал уведомление об отказе исполнять полномочия главы района (копия имеется в распоряжении редакции).

«Да, мы знаем про этот документ. Но насколько он законный? Решение собрание законное и оно должно быть исполнено», - подчеркнул Виктор Кашицин.

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На момент публикации материала так и не было понятно окончательно, является ли решение вступившим в силу. Связаться с Сергеем Умяровым не удалось. Евгения Гордиенко в беседе с «Политсибру» сказала, что пока однозначного понимания по этому вопросу нет.