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 Семь смертей и 80 заболевших. В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Новости
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По данным оперштаба Алтайского края, за минувшие сутки  в Алтайском крае подтверждено 80  новых случаев коронавируса.  Прирост дали следующие территории:  Барнаул – 35, Рубцовск – 10, Заринск – 7, Яровое – 5, Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Первомайский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийск, Камень-на-Оби, Бийский, Благовещенский, Заринский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский районы – по 1 заболевших.

Всего в регионе инфицировано 13 378 человек. Уже выздоровело  11 991 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 928 человек, из них в госпиталях находятся 922 пациента, амбулаторное лечение получают 6 пациентов.

В 5323 случаях  отмечается бессимптомное течение инфекции, у 3802 заболевших   инфекция протекает в форме ОРВИ,  у 4253 - внебольничная пневмония.  В госпиталях края находятся 157 тяжелобольных пациентов, 63  из них подключено к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки  скончалось 7 пациентов. Из них от COVID-19 – умерло  4 человека,  по иным причинам смерти – 3 человека. За весь период скончалось 459 человек. От коронавирусной инфекции всего скончалось 187 человек, по иным причинам смерти – 268 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 25 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2728 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 55 651 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 466604 человека. За прошедшие сутки – 4480.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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