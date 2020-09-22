Наметились тенденции роста. Как распространяется коронавирус в регионах Сибири

Аналитика 25.09.2020 11:30 697

В большинстве регионов Сибири показатели, характеризующие распространение коронавируса вновь поползли вверх. "Политсибру" проанализировал данные по СФО.

Красноярский край.

Ежедневный прирост с начала августа держится в районе 100 человек в день. Однако показатель Количество зараженный в данный момент времени неуклонно растет с июля. На утро 25 сентября в регионе официально зарегистрировано 3844 болеющих коронавирусом. Общее количество официально подтвержденных случаев в регионе составляет 19362 человек. 542 человека скончалось от коронавируса.

Иркутская область

В области ежедневно выявляют около 80 случаев коронавируса. Этот показатель серьезно снизился по сравнению с июлем 2020 года. Количество болеющих на данный момент 2936 человек. Это опять-таки серьезный спад по сравнению с июлем текущего года. Похоже, что в Иркутской области ситуация с коронавирусом идет на убыль. Количество зарегистрированных смертей у пациентов непосредственно от COVID-19– 281.

Тем не менее, эти два региона входят в топ-10 субъектов Федерации по распространению коронавируса. Правда при этом учитывается абсолютное число зарегистрированных случаев инфицирования. Хотя наиболее полно ситуацию характеризует другой показатель - распространенность на 100 тысяч населения.

Алтайский край

По абсолютному числу выявленных больных регион занимает 19 место в России. Судя по данным сайта коронавирус-монитор, который использует официальную статистику, поданную в федеральный штаб, в сентябре 2020 года количество одномоментно болеющих не снижалось до показателей менее 1000. Между тем в статистике оперштаба региона, несколько дней сообщалось, что лечение продолжают чуть более 900 человек.

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в регионе составляет 13298 человек. 184 пациента умерло непосредственно от коронавируса. Графики показывают тенденцию на снижение

распространения коронавируса, а жители региона жалуются на очереди в поликлиниках, что может также объясняться всплеском сезонных заболеваний.

Новосибирская область

В этом регионе официально подтверждено 12715 случаев коронавируса и 428 смертей. Количество одномоментно болеющих снижается с 9 августа и на сегодня составляет 677 человек. Однако количество ежедневно выявляемых случаев неравномерно и колеблется от 47 до 65 человек . Последний тренд – повышение количества ежедневно выявляемых случаев. Количество одномоментно болеющих уменьшается.

Омская область

Здесь количество выявленных случаев коронавируса составляет 10521 человека. Умерло - 275 человек. Количество одномоментно зараженных по сравнению с августом 2020 года серьезно уменьшилось, однако уже сейчас снижение замедлилось. Не исключено, что через некоторое время. Показатель вновь поползет вверх. Тем более, что количество ежедневно выявляемых случаев также растет. Если 26 августа за сутки было подтверждено всего 16 случаев инфицирования, то за последние несколько суток в Омской области ежедневно подтверждают более 70 новых случаев коронавируса.

Кемеровская область

Коронавирус на 25 сентября 2020 в Кемеровской области обнаружили у 8965 человек. при этом показатели растут с самого начала пандемии. Так количество одномоментно болеющих в Кемеровской области самое высокое за весь период пандемии и составляет на сегодня более 2 тысяч человек, Также растет количество ежедневно выявляемых случаев. За последние сутки в регионе было подтверждено 136 случаев заболевания коронавирусом. Уже умерло от инфекции 87 человек.

Республика Тыва

Показатели республики Тыва следующие – 7512 заражений и 84 смерти. Пик по количеству болеющих одномоментно и количеству ежедневно выявляемых случаев пришелся на июль. По сравнению с теми показателями нынешние существенно ниже. Однако наметилась тенденция к постепенному их увеличению.

Томская область

В регионе официально подтверждено 7025 случаев заражения коронавирусом. Умерших - 81 человек. Количество болеющих на данный момент времени выросло по сравнению с данными на конец августа. Сегодня там болеют более тысячи человек, Количество ежедневно выявляемых неравномерно, однако наметилась общая тенденция к увеличению показателя.

Республика Хакассия

В республике можно с уверенностью говорить о второй волне коронавируса. Все показатели существенно увеличились по сравнению с 28 августа. И ожидается дальнейший их рост. На 25 сентября в Республике Хакасия коронавирус обнаружили у 4141 человека. Умерло 48 человек.

Республика Алтай

Регион по-прежнему замыкает перечень субъектов федерации Сибири по количеству выявленных случаев коронавируса. Он также один из последних по этому показателю и по всей стране. Здесь зафиксировали 3113 случаев заражения коронавирусом и 12 смертей. Однако показатели по ежедневному выявлению и одномоментно болеющих серьезно увеличились за последнее время. Поэтому в республике Алтай можно ожидать ухудшения ситуации по коронавирусу.

Люди не боятся коронавируса

Любопытно, что по данным опроса SuperJob, рост заболеваемости коронавирусом россиян не пугает. По информации центра снижается количество желающих сделать прививку от коронавируса, когда возникнет такая возможность, а также число опрошенных, выступающих за введение карантинных мер.

Тем не менее, вчера Президент Владимир Путин призвал избранных глав регионов уделить особое внимание старшему поколению и людям с хроническими болезнями в связи с наступлением осени и ростом сезонной заболеваемости.

"У нас сейчас наступает осенняя пора, когда проблема гриппа, ОРВИ, так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей. Но не завершена еще работа с COVID, с эпидемией. Ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую", - приводит его слова Интерфакс.