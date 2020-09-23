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Вакцину от коронавируса опробовали на главном эпидемиологе Алтайского края (ФОТО)

Новости
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Первой привитой от коронавируса в Алтайском крае стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Всего в Алтайском крае поставят 42 прививки от коронавируса медицинским работникам. Это произойдет в рамках последнего этапа клинических испытаний вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), которая была разработана в Центре им. Гамалеи. По информации регионального Минздрава, в течение 2-3 недель в регион должно прийти около 2000 доз вакцины от коронавируса.

Между тем, в крае в разгаре вакцинация и против гриппа. По официальным данным, процедуру прошли 404 102 человека. Выполнение плана прививок составило 33,1%. В числе привитых 371 001 взрослый (43% от плана) и 33 101 ребенок (9,2% от плана). В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году процедуру на Алтае пройдут 1,2 млн человек.

Первую прививку от коронавируса в Алтайском крае поставят главному эпидемиологу региона

Первую прививку от коронавируса в Алтайском крае поставят главному эпидемиологу региона

Новости

Всего в регионе в рамках последнего этапа клинических испытаний вакцинируют 42 медиков

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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