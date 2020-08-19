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Алтайский край с начала года на 12,3% увеличил экспорт сельхозпродукции. И это только легальный

Новости
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Экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-июль 2020 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прогресс достижения целевых показателей составил 64,2%, причём по злакам показатели уже достигнуты. Об этом сообщает Алтайпищепром.

Основными драйверами агроэкспорта стали:  крупа, кедровый орех и свекловичный жом. и прочие продуктов). Увеличились отгрузки семян сои, рапса, льна, зернобобовых, а также растительных масел, мяса птицы и рыбы. Вместе с тем, СМИ сообщали о росте нелегального вывоза зерновых культур (пшеницы) из Сибири в Казахстан. По некоторым оценкам, его объём практически сравнялся с официальным экспортом.

Так, алтайское управление Россельхознадзора сообщает, что с начала 2020 года выявлено 68 нарушений при вывозе из Алтайского края в Казахстан свыше 2 300 тонн зерна и продуктов его переработки. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Между тем, по данным регионального Минсельхоза на 23 сентября, зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолочены с 80% площадей, валовой сбор зерна на тот момент составил 3,268 млн тонн.
Алтайпищепром подвёл итоги регионального экспорта за первую половину 2020 года

Алтайпищепром подвёл итоги регионального экспорта за первую половину 2020 года

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В первом полугодии 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края составил 380 тысяч тонн (в 2019 было на 5,3% меньше)

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Земляк

При попустительстве властей края огромные объемы пшеницы по теневым схемам вывозятся в Казахстан. С этим борятся в НСО и Омской области, в нашем регионе не видят этой проблемы.

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