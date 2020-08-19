Алтайский край с начала года на 12,3% увеличил экспорт сельхозпродукции. И это только легальный

Экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-июль 2020 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прогресс достижения целевых показателей составил 64,2%, причём по злакам показатели уже достигнуты. Об этом сообщает Алтайпищепром.
Основными драйверами агроэкспорта стали: крупа, кедровый орех и свекловичный жом. и прочие продуктов). Увеличились отгрузки семян сои, рапса, льна, зернобобовых, а также растительных масел, мяса птицы и рыбы. Вместе с тем, СМИ сообщали о росте нелегального вывоза зерновых культур (пшеницы) из Сибири в Казахстан. По некоторым оценкам, его объём практически сравнялся с официальным экспортом.
Так, алтайское управление Россельхознадзора сообщает, что с начала 2020 года выявлено 68 нарушений при вывозе из Алтайского края в Казахстан свыше 2 300 тонн зерна и продуктов его переработки. Нарушители привлечены к административной ответственности.
В первом полугодии 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края составил 380 тысяч тонн (в 2019 было на 5,3% меньше)
При попустительстве властей края огромные объемы пшеницы по теневым схемам вывозятся в Казахстан. С этим борятся в НСО и Омской области, в нашем регионе не видят этой проблемы.