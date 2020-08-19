Алтайский край с начала года на 12,3% увеличил экспорт сельхозпродукции. И это только легальный

Новости 25.09.2020 9:50 362

Экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-июль 2020 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прогресс достижения целевых показателей составил 64,2%, причём по злакам показатели уже достигнуты. Об этом сообщает Алтайпищепром.

Основными драйверами агроэкспорта стали: крупа, кедровый орех и свекловичный жом. и прочие продуктов). Увеличились отгрузки семян сои, рапса, льна, зернобобовых, а также растительных масел, мяса птицы и рыбы. Вместе с тем, СМИ сообщали о росте нелегального вывоза зерновых культур (пшеницы) из Сибири в Казахстан. По некоторым оценкам, его объём практически сравнялся с официальным экспортом.

Так, алтайское управление Россельхознадзора сообщает, что с начала 2020 года выявлено 68 нарушений при вывозе из Алтайского края в Казахстан свыше 2 300 тонн зерна и продуктов его переработки. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Между тем, по данным регионального Минсельхоза на 23 сентября, зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолочены с 80% площадей, валовой сбор зерна на тот момент составил 3,268 млн тонн.