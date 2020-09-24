Алтайский ФСС рассказал, кому выгодно ходить на больничный во время пандемии?

Новости 24.09.2020 17:40 1024

Алтайский ФСС выплатил более 6 млн рублей жителям края, попавшим на больничный по возвращению из-за границы. Как рассказала управляющий региональным фондом Татьяна Петрова на круглом столе, организованном «АиФ на Алтае». Всего было выдано более 600 таких листков нетрудоспособности.

Гражданам оформляли такие листки дистанционно. То есть без физического присутствия в поликлинике. Право получить такой листок имел каждый вернувшийся из стран вначале с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. А затем из любой страны вне зависимости есть ли у него симптомы заболевания или нет.

Такие «заграничные больничные» выдавались на 14 дней, чтобы затормозить распространение коронавируса в регионе. Листок нетрудоспособности стал гарантией компенсации утерянной заработной платы в этот период.

Размер выплаты зависит от стажа и заработной платы. Однако в некоторых случаях оформлять больничный стало выгоднее.

С 1 апреля выплата рассчитывается так, чтобы она была не менее МРОТ за месяц. Если расчетной суммы не хватает, топроизводится доплата. Такая ситуация продлится до конца этого года.

«У нас есть люди с невысокими зарплатами или низким стажем, им мы произвели доплаты. Всего доплаты произошли по 24,5 тысяч листков нетрудоспособности. Сумма доплат превысила 30 млн рублей», – рассказала Петрова.

С апреля до сегодняшнего дня продолжается самоизоляция для людей в возрасте старше 65 лет. Для тех, кто из них работает, аналогичным образом дистанционно оформляются больничные, которые также оплачиваются ФСС. Соответственно им также выплачиваются пособия. При этом людям не нужно обращаться в поликлинику, все происходит по заявлению работодателя.

По данным Петровой, на начало сентября работающим жителям Алтайского края старше 65 лет уже выплачено более 380 млн рублей.

Кстати материальную поддержку могут получить не только непосредственно граждане, но и целые предприятия. Для этого необходимо подать заявку на участие в программе по охране труда, которую проводит ФСС. Она работает несколько лет. В предыдущие годы заявиться на участие было необходимо до 1 августа. В этом году срок продлили до 1 октября.

Как уверяют сотрудники ФСС. Таким образом, можно получить финансы на самые затратные статьи по охране труда, в которые например входит санаторно-курортное лечение некоторых категорий работников. С этого года в перечень мероприятий входят те, что призваны защитить сотрудников от коронавируса. Правда в этом году за такой помощью в Алтайский ФСС обратились только 25 предприятий региона.

Как уточнили сотрудники фонда, нужно понимать, что все проблемы, которые возникли из-за пандемии, ФСС не закроет, тем не менее, это дополнительная возможность поправить собственное положение.