Алтай стал одним из лидеров по росту промпроизводства в первой половине 2020 года

Новости 24.09.2020 18:30 755

Республика Алтай вошла в Топ-5 субъектов РФ с наилучшей положительной динамикой роста промышленного производства в первой половине 2020 года. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

По итогам первого полугодия 2020 года промпроизводство в целом по стране сократилось на 3,5% из-за пандемии. В аналогичном периоде 2019 года промышленный сектор демонстрировал рост на 2,2%. Количество регионов с положительной динамикой также снизилось – с 55 до 44. В их число вошла и Республика Алтай, замкнувшая пятёрку лучших регионов России по росту индекса промпроизводства. Этот показатель по сравнению с первой половиной 2019 года вырос в республике на 18,4%.

В антилидеры рейтинга вошла ещё одна национальная республика Сибири – Тыва. Она продемонстрировала наибольшее в стране снижение индекса: -39,1%. Главную роль сыграл резкий спад добычи угля и металлических руд в регионе. Здесь же зафиксирован самый значительный рост безработицы: +7,8%.

По итогам 2019 года обе республики пребывали на нижних позициях рейтинга регионов по социально-экономическому развитию. Республика Алтай занимала 83 место, Тыва – 84.

При этом Тыва стала лидером Сибири по росту реальных денежных доходов населения. По этому показателю сразу четыре региона Сибирского федерального округа вошли в десятку наилучших субъектов РФ. На четвёртом месте расположилась Тыва (+2,4%), за ней – Хакасия (+2,2%). Девятое место заняла Новосибирская область (+1,1%), а замкнула Топ-10 Республика Алтай с результатом +0,9%.

