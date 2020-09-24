Россельхозбанк повысит кэшбэк для новых пользователей СВОЕЙ карты системы Mastercard

Новости компаний 24.09.2020 17:10 416

Россельхозбанк запустил акцию «Карта СВОЯ» - твои новые возможности» для новых владельцев дебетовых и кредитных карт платежной системы Mastercard, по тарифным планам «СВОЯ карта» или «СВОЯ кредитная карта». В рамках специального предложения максимальный кэшбэк для таких клиентов повысится до 16%.

Согласно условиям специального предложения клиенты Банка, оформившие СВОЮ карту в период действия акции, смогут получать дополнительно к бонусным баллам программы лояльности «Урожай», указанным в тарифном плане, по 1 баллу за каждые потраченные 100 рублей. С учетом того, что по СВОЕЙ карте предусмотрено начисление до 15% кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай», суммарное количество бонусов увеличится до 16%.

«Сегодня Россельхозбанк – один из самых близких к потребителю банков, 70% наших отделений - в малых городах и сельских населённых пунктах. Нашим клиентам мы стараемся предложить максимально выгодные условия обслуживания и ставки по кредитным продуктам. Повышенный до 16% кэшбэк – одно из лучших на рынке предложений. Уверена, что оно будет востребованным нашими клиентами», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Акция продлится 2 месяца с 1 сентября по 31 октября 2020 года включительно. Максимальное вознаграждение в рамках акции составит 5000 бонусных баллов. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка.

Напомним, в августе 2020 года Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта», предлагающий дополнительные преимущества для клиентов. СВОЯ карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена.