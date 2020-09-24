Суп на костре. Онищенко раскритиковал школьное питание в Алтайском крае

Новости 24.09.2020 16:53 1559

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, депутат Геннадий Онищенко раскритиковал власти Алтайского края за организацию питания школьников. Об этом сообщает РИА «Новый День».

«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?», – сказал Онищенко после доклада заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой.

Также он заявил, что в регионе 700 школ не соответствуют требованиям по пищеблокам, 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 – в капитальном ремонте.

«Ни в одном субъекте РФ такого нет (...). Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом (...). Скоро на костре будете суп варить в школе», – сказал депутат.

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И предложил направить в регион комиссию, чтобы разобраться с организацией школьного питания.

Издание напоминает, что Алтайский край попал в список 27 регионов, которые, по мнению Роспотребнадзора, не были готовы к реализации проекта по введению горячего питания с 1 сентября. Однако власти региона давно опровергли эту информацию, назвав ее фейком. Все школы Алтая были готовы в срок и все школьники 1-4 классов будут получать обеды бесплатно.

Добавим также, что Онищенко подобным образом раскритиковал питание не только в Алтайском крае. Досталось и Рязанской области, которую депутат обвинил в занижении цены на школьные обеды.