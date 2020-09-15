Население Алтайского края спросят об условиях жизни

Новости 24.09.2020 16:12 489

Алтайкрайстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения региона. Спросят об условиях проживания, труда, быта, доступности социальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос пройдет с 14 октября по 14 ноября. В Алтайском крае интервьюеры намерены зайти в 945 домохозяйств. В целом по стране (обследование коснется всех регионов) будет опрошено 60 тысяч семей.

«Ответы принимаются со слов респондентов без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов. Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации», - уточнили в Крайстате.

В ведомстве добавили, что результаты наблюдения будут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, оценки их эффективности и мониторинга реализации нацпроектов.