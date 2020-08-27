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Впятеро меньше иммигрантов приехало в Алтайский край в этом году

Новости
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Миграционный прирост в Алтайском крае за январь-июль 2020 года составил 118 человек. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

За семь месяцев текущего года в Алтайском крае стало на сотню мигрантов больше. В аналогичном периоде предыдущего года их количество, наоборот, снижалось (-28 человек). По-прежнему продолжается отток населения в другие регионы России – за семь месяцев край потерял более 400 человек. При этом, в прошлом году уехавших было почти в семь раз больше (2719 человек).

Что касается международной миграции, то в этом году на Алтай приехало более пяти тысяч иностранцев, в то время как уехало всего 4,5 тысячи. Миграционный прирост составил 512 человек. В прошлом году он был впятеро выше – почти 2700 человек.

Отметим, что связано это именно с сокращением количества прибывающих мигрантов – оно сократилось почти на две тысячи человек. При этом количество покидающих страну практически не изменилось – 4,5 тысячи в 2020 году против 4,2 тысяч в 2019-м.
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«Издалека-долго». Как изменились миграционные потоки Барнаула в период пандемии

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В первой половине 2020 года в Барнауле зафиксирован миграционный прирост населения

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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