Миграционный прирост в Алтайском крае за январь-июль 2020 года составил 118 человек. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.
За семь месяцев текущего года в Алтайском крае стало на сотню мигрантов больше. В аналогичном периоде предыдущего года их количество, наоборот, снижалось (-28 человек). По-прежнему продолжается отток населения в другие регионы России – за семь месяцев край потерял более 400 человек. При этом, в прошлом году уехавших было почти в семь раз больше (2719 человек).
Что касается международной миграции, то в этом году на Алтай приехало более пяти тысяч иностранцев, в то время как уехало всего 4,5 тысячи. Миграционный прирост составил 512 человек. В прошлом году он был впятеро выше – почти 2700 человек.
В первой половине 2020 года в Барнауле зафиксирован миграционный прирост населения