В Барнауле согласовали новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Новости 24.09.2020 15:05 1085

Цена на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Барнаула вырастет с 23 до 25 рублей, в маршрутках - с 25 до 28 рублей. Такое решение приняли члены Координационного совета по ценообразованию в четверг, 24 сентября. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

С просьбой увеличить плату за проезд в администрацию обратились руководители перевозящих компаний.

«Тарифные предложения сформированы в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми нормативными документами, а также с учетом результатов экономической экспертизы. Основными факторами увеличения стоимости транспортных услуг названы: изменение цен на материально-технические ресурсы, ГСМ и энергоносители, необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства», - уточнили в администрации.

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А председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко напомнил, что для пользователей электронных карт проезд, как и раньше, будет обходится дешевле. Пользователи электронных карт смогут совершать поездки по более низкой стоимости - 21-22,5 рубля в зависимости от тарифного плана, для них проезд подорожает всего на 1-1,5 рубля.

«Кроме этого, сохранены введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей. Дополнительно введен в обращение проездной «Курьерский» для юридических лиц, при этом воспользоваться им, при необходимости частых разъездов в течение месяца, сможет любой житель города», - сообщил Есипенко.

Однако новые тарифы в силу еще не вступили. Это произойдет только после подписания постановления администрации города. Когда именно это будет сделано, в мэрии не сообщили. Предыдущее повышение было в январе 2019 года.