Школьников Алтайского края приглашают к участию в интернет-олимпиаде Фонда Андрея Мельниченко

Новости компаний 24.09.2020 14:50 74

Открыта регистрация участников интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко. Проект реализуется в рамках Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК.

Принять участие в онлайн-турнире могут ученики 8−10 классов, увлеченные естественными и точными науками. Олимпиадные задания будут включать задачи разной сложности по трем предметам: математика, физика и химия. Таким образом, у ребят будет возможность проверить свои знания и навыки решения задач по предметам естественно-математического цикла, а также показать готовность к исследовательской деятельности и выполнению проектов в выбранной области.

Онлайн-испытания для школьников состоятся:

По математике – 3 октября, в 10:00 по московскому времени;

По физике – 4 октября, в 10:00 по московскому времени;

По химии – 11 октября, в 10:00 по московскому времени.

Для того, чтобы стать участниками онлайн-турнира, учащимся необходимо до 2 октября пройти регистрацию на портале олимпиад по ссылке.

Победители интернет-олимпиады получат призы от Фонда Андрея Мельниченко, а также – в случае благоприятной эпидемиологической ситуации – смогут принять участие в образовательной смене, проведение которой запланировано на декабрь 2020 года в ОЦ «Сириус» в Сочи.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017−2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.