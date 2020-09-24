Корпус лицея в Камне-на-Оби не могут сдать в срок из-за «косяков» подрядчика

Новости 24.09.2020 14:13 98

В Камне-на-Оби так и не открылся в срок второй корпус лицея № 4, который уже два года ремонтируется по краевой адресно-инвестиционной программе. В здании почти все готово, кроме согласования пожарной сигнализации, не сделанного ограждения и отмостки. Но когда работы будут завершены, не известно, сообщают «Каменские известия».

Здание бывшего профучилища № 85 отдано лицею № 4 для ликвидации второй смены. И первого сентября 2020 года здесь должны были сесть за парты около 300 школьников.

«К сожалению, предыдущими подрядчиками были допущены недочеты в работе. Из-за этого пострадало электричество и пожарная сигнализация, сроки сдачи объекта сдвинулись. Пришлось несколько раз переделывать», - рассказал директор лицея Андрей Реттих.

По словам начальника управления образования Надежды Корыткиной, установку сигнализации завершили только на днях. Осталось получить на нее все документы и согласовать с Госпожнадзором. Также положительного заключения ожидают от Роспотребнадзора для получения лицензии.

А вот с ограждением и отмосткой, которые тоже не сдали в срок, все намного сложнее. Директор лицея рассказал, что работы должен был выполнить барнаульский подрядчик ИП Николай Шабанов. При этом деньги он уже получил и даже имеются акты выполненных работ. Вот только исполнительно пропал, так ничего и не сделав.

«К большому сожалению, с самим Николаем Шабановым я имел честь общаться за все время только один раз. Связующим звеном между нами и исполнителем был Дмитрий Шатулин, представитель подрядчика, он руководил бригадами и первое время даже проводил собрания, но теперь он не берет трубку и никак не реагирует на наши звонки и сообщения. Поэтому мы сейчас ведем активную претензионную работу и по суду будем требовать завершения ремонтных работ», - сказал

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Кроме того, в гимнастическом зале нет напольного покрытия - его заказали, но еще не получили.

Но все остальное в школе готово. Завезена новая мебель и оборудование, построено крыльцо у основного входа с пандусом и высокими поручнями для безопасности детей, оборудовано место для вахтера и видеонаблюдение. Полностью готова и расширенная столовая. Правда, вентиляция была доделала всего за несколько дней до визита в школу журналистов. Это тоже стало одной из причин задержки сдачи объекта в срок.