Несколько депутатов АКЗС заразились коронавирусом

Новости 24.09.2020 13:17 428

Несколько депутатов парламента Алтайского края, а также сотрудники аппарата заболели коронавирусом. Об этом «Политсибру» сообщили сразу несколько источников.

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Так, по нашим данным, ковид подтвержден минимум у четырех депутатов и семи сотрудников аппарата АКЗС. Еще один депутат лежит в больнице с пневмонией, однако мы не располагаем информацией, есть ли у него коронавирус. Кроме того, положительный тест у одного из чиновников краевого правительства. Между тем, «Толк» со ссылкой на свои источники сообщает о 10 зараженных депутатах.

Это уже не первый коронавирус в АКЗС. Известно, что кое-то из народных избранников уже перенес заболевание и это было довольно непросто.

По этическим соображениям мы не указываем имена заразившихся депутатов.

В пресс-службе АКЗС подтвердили, что среди депутатов действительно есть зараженные, но точное количество не назвали. Официально известно лишь, что у спикера АКЗС Александра Романенко тест на коронавирус отрицательный.

Очередное массовое тестирование в краевом парламенте провели после сообщения о том, что ковид нашли у губернатора Виктора Томенко. Как он сам рассказал в Instagram, он себя нормально чувствует и работает из дома.