Эксперт рассказал, как будет осуществляться переход на электронные трудовые книжки

Новости компаний 24.09.2020 13:50 92

До конца года сотрудники должны подать в кадровую службу заявление с просьбой о продолжении ведения трудовой книжки либо заявление о согласии на предоставление сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Продолжается ли по умолчанию ведение бумажной трудовой книжки, если сотрудник не подаст ни одного из указанных заявлений, рассказала эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Воронова.

Что представляет собой электронная трудовая книжка

Трудовой кодекс РФ не содержит термина "электронная трудовая книжка". Анализ частей первой и второй ст. 66.1 ТК РФ позволяет прийти к выводу, что электронная трудовая книжка - это совокупность сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (в том числе сведения о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора), хранящаяся в информационных ресурсах Пенсионного Фонда РФ.

В нормативных правовых актах ПФР также нет толкования термина "электронная трудовая книжка". Из раздела 3 Приложения 3 к постановлению Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п "Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений" (далее - Постановление N 730п) следует, что электронные трудовые книжки - это файлы внутреннего информационного обмена, содержащие сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (раздел 3.1, таблицы 4-9). А форма СЗВ-ТД "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)", согласно п. 1.3 Постановления N 730п, является документом персонифицированного учета.

Таким образом, можно предположить, что электронная трудовая книжка - это сведения о трудовой деятельности работника, сформированные и сохраняемые в электронном виде в информационных ресурсах ПФР на основании формы СЗВ-ТД, предоставляемой работодателем.

Есть ли у сотрудника выбор?

Трудовой кодекс РФ не предусматривает немедленного отказа от трудовых книжек в привычном бумажном формате. И с 1 января 2020 года одновременно будут существовать два основных документа о трудовой деятельности и трудовом стаже работника: трудовая книжка установленного образца (ст. 66 ТК РФ) и сведения о трудовой деятельности работника (часть первая ст. 66.1 ТК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ (далее - Закон N 439-ФЗ) работодатель должен не позднее 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки (ст. 66 ТК РФ) или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ).

В свою очередь, до 31 декабря 2020 года (включительно) работнику принадлежит право сделать выбор и подать работодателю соответствующее письменное заявление: либо о продолжении ведения его бумажной трудовой, либо о новом формате ведения трудовой - электронном. Если работник подал работодателю заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или не подал никакого заявления, работодатель продолжает вести его бумажную трудовую книжку (ч. 2 ст. 2 Закона N 439-ФЗ). Переход к электронному формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия работника.

Электронный формат будет присутствовать в любом случае

Согласно части первой ст. 66.1 ТК РФ сведения о трудовой деятельности каждого работника работодатель предоставляет для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - Закон N 27-ФЗ).

Следовательно, сведения о трудовой деятельности передаются на всех работников данного работодателя независимо от того, выбрал работник бумажный вариант трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности в электронном виде, или вовсе не сообщил о выборе. Таким образом, в приведенной ситуации работодатель должен продолжать вести бумажную трудовую книжку сотрудника, а также предоставлять в ПФР сведения о его трудовой деятельности в электронном виде по форме СЗВ-ТД.

При этом напомним, что форма СЗВ-ТД представляется, если в отчетном месяце в отношении хотя бы одного работника произошло любое из следующих событий: прием на работу (службу), увольнение, перевод на другую постоянную работу, установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в соответствии с приговором суда, подача работником заявления о продолжении ведения трудовой книжки, подача работником заявления о представлении сведений о трудовой деятельности, изменение сведений о страхователе, изменение наименования организации, с которой у работника заключен трудовой договор (п. 2.4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ; п.п. 1.4, 2.5.3, 2.5.4 Приложения 2 к постановлению N 730п).

При первой подаче сведений работодатель обязан предоставить в ПФР также и сведения о трудовой деятельности работника у данного работодателя по состоянию на 1 января 2020 года ( пп. 1 п. 2.5 ст. 11 Закона N 27-ФЗ). При отсутствии у зарегистрированного лица указанных случаев сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 года.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.