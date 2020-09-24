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Восемь смертей и более 80 новых инфицированных за сутки. В Алтайском крае  вновь растет заболеваемость коронавирусом

Новости
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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 81 случай коронавируса.  Практически половина приходится на Барнаул - 42. Большое количество (16 человек) также выявлено в Бийске.  В Павловском районе – 5 новых случаев инфицирования, Кулундинском районе – 4, Рубцовске, Бийском, Зональном, Первомайском районах – по 2 заболевших, Заринске, ЗАТО Сибирский, Новоалтайске, Благовещенском, Волчихинском, Красногорском районах – по 1 человеку.

Всего в крае подтверждено 13 298 случаев коронавируса, уже выписано 11 834 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1012 человек, из них в госпиталях находятся 926 пациентов, амбулаторное лечение получают 86 пациентов.

Количество бессимптомных пациентов растет несущественно.  За последние  4 суток их количество увеличилось всего на  77 человек и составляет 5294 человека,  Пациентов, переносящих коронавирус в форме ОРВИ стало больше на 44 человека. На сегодняшний день  их всего 3793. А вот прирост пациентов с внебольничной пневмонией гораздо существеннее. За четыре дня таких пациентов стало больше на 190 человек и составляет  4211 человек.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 155 и 75 соответственно. 

За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом.  Из них 4 – непосредственно от коронавируса, в 4 случаях  к смерти привели иные причины.  За весь период скончалось 452 человека.  От коронавирусной инфекции скончалось 183 человека, по иным причинам смерти – 265 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 24 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2694 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 55 457 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 462124 человека. За прошедшие сутки – 4900.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Анатолий

После голосования за конституцию, резко возросла заболеваемость, после празднования дня города, заболеваемость начала расти,ждём следущего грандиозного мероприятия.

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