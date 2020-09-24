Восемь смертей и более 80 новых инфицированных за сутки. В Алтайском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом

Новости 24.09.2020 12:00 900

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 81 случай коронавируса. Практически половина приходится на Барнаул - 42. Большое количество (16 человек) также выявлено в Бийске. В Павловском районе – 5 новых случаев инфицирования, Кулундинском районе – 4, Рубцовске, Бийском, Зональном, Первомайском районах – по 2 заболевших, Заринске, ЗАТО Сибирский, Новоалтайске, Благовещенском, Волчихинском, Красногорском районах – по 1 человеку.

Всего в крае подтверждено 13 298 случаев коронавируса, уже выписано 11 834 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1012 человек, из них в госпиталях находятся 926 пациентов, амбулаторное лечение получают 86 пациентов.

Количество бессимптомных пациентов растет несущественно. За последние 4 суток их количество увеличилось всего на 77 человек и составляет 5294 человека, Пациентов, переносящих коронавирус в форме ОРВИ стало больше на 44 человека. На сегодняшний день их всего 3793. А вот прирост пациентов с внебольничной пневмонией гораздо существеннее. За четыре дня таких пациентов стало больше на 190 человек и составляет 4211 человек.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 155 и 75 соответственно.

За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом. Из них 4 – непосредственно от коронавируса, в 4 случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончалось 452 человека. От коронавирусной инфекции скончалось 183 человека, по иным причинам смерти – 265 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 24 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2694 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 55 457 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 462124 человека. За прошедшие сутки – 4900.