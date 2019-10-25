Спорткомплекс с бассейном за 300 млн появится возле «Нового рынка» в Барнауле

Новости 24.09.2020 12:40 358

Новый спорткомплекс с бассейном появится на проспекте Ленина в Барнауле. Тендер на его строительство, стоимостью более 326 млн рублей, объявлен Алтайским филиалом финуниверситета при правительстве РФ.

Площадь участка под строительство составляет 0,5 га, он расположен возле моста через ж/д пути в районе «Нового рынка». 0,2 га земли займёт четырёхэтажный спорткомплекс площадью почти пять тысяч кв. м. Также планируется озеленить более 500 кв. м участка. Впрочем, всё это – газон. Из деревьев здесь планируется высадить лишь три пятилетних ели. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены автопарковка и площадка для контейнеров ТБО.

На первом этаже расположится универсальный спортзал с тренажёрами, настольным теннисом, зонами для гимнастики и борьбы, а также бассейн с шестью дорожками и буфет на 15 мест. На втором этаже будет спортзал для игры в баскетбол и волейбол. На третьем и четвёртом расположатся кабинеты и вспомогательные помещения.

Осенью 2019 года проект спорткомплекса уже рассматривался на градсовете и в целом был одобрен, с некоторыми замечаниями, которые должны быть устранены в рабочем порядке. Судя по проектной документации, это было сделано.

Согласно данным 2ГИС, сейчас на участке расположено небольшое одноэтажное сооружение. По проекту его планируется демонтировать.

Тендер будет разыгран 30 сентября. Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Финансирование разделено на два этапа: в 2020 году на строительство выделяется 154 млн рублей, в 2021 – 172 млн.