Спорткомплекс с бассейном за 300 млн появится возле «Нового рынка» в Барнауле

Новый спорткомплекс с бассейном появится на проспекте Ленина в Барнауле. Тендер на его строительство, стоимостью более 326 млн рублей, объявлен Алтайским филиалом финуниверситета при правительстве РФ.
Площадь участка под строительство составляет 0,5 га, он расположен возле моста через ж/д пути в районе «Нового рынка». 0,2 га земли займёт четырёхэтажный спорткомплекс площадью почти пять тысяч кв. м. Также планируется озеленить более 500 кв. м участка. Впрочем, всё это – газон. Из деревьев здесь планируется высадить лишь три пятилетних ели. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены автопарковка и площадка для контейнеров ТБО.
На первом этаже расположится универсальный спортзал с тренажёрами, настольным теннисом, зонами для гимнастики и борьбы, а также бассейн с шестью дорожками и буфет на 15 мест. На втором этаже будет спортзал для игры в баскетбол и волейбол. На третьем и четвёртом расположатся кабинеты и вспомогательные помещения.
Осенью 2019 года проект спорткомплекса уже рассматривался на градсовете и в целом был одобрен, с некоторыми замечаниями, которые должны быть устранены в рабочем порядке. Судя по проектной документации, это было сделано.
Тендер будет разыгран 30 сентября. Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Финансирование разделено на два этапа: в 2020 году на строительство выделяется 154 млн рублей, в 2021 – 172 млн.
Возле Нового рынка собираются строить бассейн