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«Виктор Петрович прикольный, а остальные - нет». Куда стоит поехать туристу, по мнению алтайского губернатора

Новости
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Команда «Чек листа», судя по всему, работала в регионе в мае 2020 года. Ведущий Миша Ронкаинен пообщался с губернатором и спросил его, куда стоит в регионе поехать туристам. Однако прежде он пояснил, что перед встречей  ему охарактеризовали Виктора Томенко как прикольного.

«Когда готовился к встрече с вами спросил у ваших подчиненных, что мне нужно знать о Викторе Петровиче. Больше всего мне понравился ответ: «Виктор Петрович  - прикольный. Остальные были нет », - пооткровенничал ведущий.

«Спасибо за высокую оценку»,  - поблагодарил Виктор Томенко собеседника.

Затем губернатор рассказал, что  туристам в Барнауле стоит  посмотреть  архитектуру, которая подчеркивает разные  этапы создания, развития и формирования города. 

Кроме этого он  порекомендовал посетить несколько знаковых мест в Алтайском крае:

  • Очень интересно было бы отправиться на «Бирюзовую Катунь». Это особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.  Это для любителей активного отдыха.
  • Для людей, которые бы хотели пассивный отдых рядышком есть  одна из пяти игорных зон в России, где разрешено официально проводить азартные игры. Кому интересно попытать счастья в рулетке  или игровых автоматах – милости просим.
  • Город-курорт Белокуриха известен на всю Россию. Примерно в середине прошлого века он начал формироваться, на сегодняшний день он очень привлекательный для людей, которые хотят поправить свое здоровье
  • Мараловодческие хозяйства, где можно  посмотреть , пожить какое-то время и попринимать ванны.  Туристы или люди, которые хотят оздоровиться приезжают к нам и получают удовольствие.   
  • Еще очень много объектов, которые  представляют исторический и археологический интерес. В Солонешенском районе есть Денисова пещера, где была открыта стоянка древнейшего человека и ученые сейчас изучают глубину культурного слоя.
  • Комплекс Тавдинских пещер, который очень интересен для туристов. 

Передача "Чек-лист" выходит на канале  TV BRICS. Алтайскому краю посвящен  седьмой выпуск.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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