«Виктор Петрович прикольный, а остальные - нет». Куда стоит поехать туристу, по мнению алтайского губернатора

Новости 24.09.2020 11:40 460

Команда «Чек листа», судя по всему, работала в регионе в мае 2020 года. Ведущий Миша Ронкаинен пообщался с губернатором и спросил его, куда стоит в регионе поехать туристам. Однако прежде он пояснил, что перед встречей ему охарактеризовали Виктора Томенко как прикольного.

«Когда готовился к встрече с вами спросил у ваших подчиненных, что мне нужно знать о Викторе Петровиче. Больше всего мне понравился ответ: «Виктор Петрович - прикольный. Остальные были нет », - пооткровенничал ведущий.

«Спасибо за высокую оценку», - поблагодарил Виктор Томенко собеседника.

Затем губернатор рассказал, что туристам в Барнауле стоит посмотреть архитектуру, которая подчеркивает разные этапы создания, развития и формирования города.

Кроме этого он порекомендовал посетить несколько знаковых мест в Алтайском крае:

Очень интересно было бы отправиться на «Бирюзовую Катунь». Это особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Это для любителей активного отдыха.

Для людей, которые бы хотели пассивный отдых рядышком есть одна из пяти игорных зон в России, где разрешено официально проводить азартные игры. Кому интересно попытать счастья в рулетке или игровых автоматах – милости просим.

Город-курорт Белокуриха известен на всю Россию. Примерно в середине прошлого века он начал формироваться, на сегодняшний день он очень привлекательный для людей, которые хотят поправить свое здоровье

Мараловодческие хозяйства, где можно посмотреть , пожить какое-то время и попринимать ванны. Туристы или люди, которые хотят оздоровиться приезжают к нам и получают удовольствие.

Еще очень много объектов, которые представляют исторический и археологический интерес. В Солонешенском районе есть Денисова пещера, где была открыта стоянка древнейшего человека и ученые сейчас изучают глубину культурного слоя.

Комплекс Тавдинских пещер, который очень интересен для туристов.

Передача "Чек-лист" выходит на канале TV BRICS. Алтайскому краю посвящен седьмой выпуск.