Нагрузка выросла. В Минздраве объяснили огромные очереди на КТ в Диагностическом центре

Новости 24.09.2020 11:11 367

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае значительно выросла нагрузка на центры, которые проводят компьютерную томографию. Отсюда и очереди, сообщили в Минздраве региона.

«Если ранее в регионе выполняли от 200 до 250 исследований, то в настоящий момент в регионе за сутки проводят 450-500 КТ. Наибольшая часть исследований проводится в Диагностическом центре Барнаула. Например, 22 сентября было проведено 332 исследования, тогда как максимальная нагрузка на один аппарат только 100 исследований. Это вызвало нарекания со стороны жителей края на длительное ожидание данного исследования и большое скопление пациентов в Диагностическом центре», - уточнили в ведомстве.

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И добавили, что теперь там будет задействован второй компьютерный томограф. А поток пациентов будет разделен: людей с подозрением на внебольничную пневмонию по скорой будет принимать круглосуточно, а из поликлиник - с 8.00 до 20.00 без выходных и без предварительной записи.

О росте исследований КТ на онлайн-конференции 21 сентября говорил и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он также отметил, что вирусной пневмонии стало больше.

При этом заведующий отделением лучевой диагностики ДЦАК Владимир Колмогоров рассказал, что часть пациентов, отправляемых на КТ, не имеют достаточных показаний.

«В настоящий момент в нашем отделении работают специалисты с чрезмерной нагрузкой по скользящему графику, зачастую без выходных и отпусков. Огромный объем работы, который они выполняют, порой и не оправдан. Ведь для назначения КТ должны быть выдержаны строгие клинические показания. Но не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, вчера у 50 человек никаких клинических показаний не было. Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида», - пояснил он.

Как ранее сообщал «Банкфакс», барнаульцы жалуются на огромные очереди на КТ в центре. Ждут и в коридорах и на улице, стоять приходится буквально до ночи.