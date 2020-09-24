Сенатор Белоусов прокомментировал обращение Президента РФ к Совфеду

Новости 24.09.2020 10:55 162

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал о выступлении Владимира Путина перед сенаторами Российской Федерации.

Мероприятие было приурочено к началу осенней сессии. В таком формате встреча с представителями верхней палаты прошла впервые и стала для всех сенаторов, своего рода, конкретным руководством к действию на ближайшую перспективу.

Со слов Сергея Белоусова, президент в своём обращении подробно остановился на одобренных народным голосованием поправках в Конституцию и новых полномочиях членов Совета Федерации в связи с их принятием. Также он заявил о необходимости качественного развития всей правовой базы страны. Обращаясь к сенаторам, Владимир Путин отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку.

"Мы все понимаем, что непростая обстановка последних месяцев, обусловленная ситуацией с распространением COVID-19, сказалась и на доходах населения и на экономике в целом. Уровень безработицы буквально за несколько месяцев вырос с 4,6 процента до 6 процентов, то есть более чем на миллион человек. Такого спада по глубине и интенсивности экономика не испытывала с 2009 года. Правительством РФ оперативно были предприняты действия, направленные как на поддержку доходов населения, в первую очередь социально незащищенных граждан, так и пострадавших отраслей экономики", - напомнил Сергей Белоусов.

Наша сегодняшняя задача совместно с главами регионов продолжить на местах большую работу по социальной поддержке граждан, малого и среднего бизнеса, усилить парламентский контроль за выполнением всех социальных обязательств, проработать комплекс мер по созданию новых рабочих мест и увеличению уровня занятости населения, в том числе, в малых населённых пунктах и на сельских территориях.

Действенным механизмом тут может стать «социальный контракт», который в 2020 году существенно расширил свои направления. Граждане теперь могут не только получить дополнительное образование или пройти профессиональную переподготовку, но и открыть собственное дело. В сельской местности это особенно актуально для развития личного подсобного хозяйства. Сенатор уверен, что эта и многие другие меры помогут многим семьям нашей страны преодолеть кризис и существенно улучшить своё материальное положение.

Как отметил Сергей Белоусов, выступление главы государства носило социально-ориентированный характер, отражало ключевые аспекты установленных национальных целей и, в целом, было направлено на народосбережение, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни и повышение благосостояния российских граждан.