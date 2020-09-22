Отмененная из-за коронавируса Томенко сессия АКЗС перенесена на 1 октября. Но это не точно

Новости 24.09.2020 10:28 417

Сессия парламента Алтайского края, отмененная с 24 сентября из-за обнаружения у губернатора Виктора Томенко коронавируса, может пройти 1 октября. О такой пока предварительной дате уведомили депутатов.

«47 сессия АКЗС пройдет в режиме ВКС. Предварительно 30 сентября - заседание фракции, 1 октября - 47 сессия АКЗС. Просьба до 25 сентября сообщить о возможности принять участие в заседании фракции, а также в работе сессии на ваших площадках», - такое сообщение получил депутат Андрей Абрамов и другие народные избранники.

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В пресс-службе краевого парламента сообщили «Политсибру», что окончательного решения пока не принято. И указанная дата еще может быть пересмотрена.

Напомним, с апреля 2020 года все заседания краевого парламента проходили в полудистанционном формате: в традиционном зале собрали только глав фракций и комитетов, остальные депутаты работали на разных площадках через видеоконференцсвязь. Сентябрьская сессия была запланирована на 24 сентября и должна была стать первой очной за полгода. Но за несколько дней до нее стало известно, что у главы региона Виктора Томенко положительный текст на ковид. Состояние здоровья позволяет ему работать, но из дома.

Тест на коронавирус сдали и несколько депутатов АКЗС, которые контактировали с губернатором.

Добавим, что Виктор Томенко за редким исключением посещает все заседания парламента.