Алтайский политконсультант может стать вице-губернатором Камчатки

Новости 23.09.2020 18:30 1029

На согласование в региональный парламент Камчатского края новый губернатор Владимир Солодов намерен представить на должность вице-губернатора Павла Ясевича.

Если назначение состоится, он будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления, сообщает «Камчатка-информ».

Кстати, по данным Восток-медиа, предложение войти в команду Солодова Ясевич получил еще весной 2020 года. Однако должность, на которую пригласили Ясевича на тот момент не разглашалась. Впрочем 3 апреля 2020 года Солодов был назначен врио губернатора Камчатского края. Не исключено, что Ясевич занимался избирательной кампаний будущего губернатора. В сентябре Солодов избавился от приставки врио, а Павел Ясевич получил возможность занять пост вице-губернатора.

Кстати, недавно Ясевич заявил «Алтапрессу», что готов вернуться в Барнаул, если ему предложат аналогичную работу.

Законодательное собрание Камчатского края рассмотрит кандидатуру Ясевича на ближайшей сессии 29 сентября.

Политтехнолог Павел Ясевич, несколько лет отработал в Алтайском крае в качестве куратора избирательных кампаний «Единой России», затем получил новое назначение на Дальнем Востоке. С 15 апреля 2019 года Ясевич приступил к работе в должности замруководителя аппарата администрации Приморского края.