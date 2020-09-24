Новая технология ВТБ позволит принимать 95% решений по кредитам за 1-3 минуты

Новости компаний 23.09.2020 19:00 367

ВТБ запустил новую технологию формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам. Это начальный этап внедрения первого в России кредитного конвейера, основанного на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. В 2022 году он позволит ВТБ принимать 95% решений по выдаче кредитов розничным клиентам за 1-3 минуты. Кроме того, с 20% до 5% снизится доля клиентов, которые для получения кредита предоставляют подтверждающую доход и занятость справку.

Новый процесс даст возможность формировать кредитные предложения для 30 млн клиентов менее чем за четыре дня. До конца года на новый кредитный конвейер будет переведено формирование предодобренных предложений по всем кредитам, входящие заявки клиентов будут переведены на новую платформу до конца 2021 года.

«ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Его применение в сочетании с разработками лаборатории продвинутой аналитики ВТБ позволит не только быстро и качественно отвечать на запросы клиентов, но и практически предугадывать их. Кроме того, новое ИТ-решение обеспечит возможность постоянного совершенствования системы и увеличения производительности отдельных сервисов», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Чтобы клиенты получали наиболее точные предложения по кредитам уже используются статистические модели оценки кредитного риска клиента и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности к тому или иному кредиту. Осенью текущего года будут внедрены модели оценки дохода, оценки обязательств и наиболее подходящего по размеру кредитного предложения.